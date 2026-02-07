NYT: Irán ha reparado “rápidamente” sus sitios misilísticos tras guerra

Irán ha reparado varias instalaciones de misiles balísticos dañadas por ataques israelí-estadounidenses durante la guerra de 12 días del pasado junio, según un informe.

Un análisis efectuado a partir de imágenes satelitales muestra que Irán reparó “rápidamente” algunos sitios misilísticos damnificados durante la guerra de 12 días, según analistas del diario estadounidense New York Times emitido el viernes.

En este contexto, el investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación, Sam Lair, detalló que “docenas” de instalaciones de misiles han mostrado señales de extensas reparaciones, y este proceso también continúa, aunque a un ritmo más lento, en los principales sitios nucleares.

Los expertos señalaron que el cronograma de reparación era una señal de que Irán estaba priorizando el refuerzo de su arsenal de misiles, justo cuando aumentaban las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, y las de las autoridades israelíes.

La fuente destacó que el centro espacial Shahrud, ubicado en la provincia de Semnán, al este de Teherán (capital), que se considera una instalación de pruebas de misiles iraní, pareció volver a funcionar apenas unos meses después de que se produjeran los ataques, según las imágenes.

“Shahrud es su planta de producción de misiles de combustible sólido más grande y nueva […] por eso es lógico que haya atraído toda la atención”, declaró Lair.

También, se habían erigido techos sobre dos edificios dañados en las instalaciones de Natanz e Isfahán, según las imágenes.

El 13 de junio, el régimen de Israel lanzó una agresión flagrante y no provocada contra Irán, asesinando a numerosos comandantes militares de alto rango, científicos nucleares y civiles y después de una semana, Estados Unidos también entró en la guerra bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes atacaron sitios estratégicos en los territorios ocupados en el marco de la operación sin precedentes ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones de represalia contra el régimen israelí y Estados Unidos, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

msr/tmv/hnb