ACNUDH: Israel asesina a 1050 palestinos en Cisjordania desde 7-O

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó que Israel ha asesinado a 1050 palestinos en Cisjordania ocupada desde octubre de 2023.

“Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 5 de febrero de 2026, el ACNUDH verificó que las fuerzas y colonos israelíes habían matado a 1054 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Al-Quds (Jerusalén) Este”, destacó el viernes el portavoz del ACNUDH, Thameen Al-Kheetan, en una conferencia de prensa.

En cuanto a las redadas israelíes contra los palestinos en Cisjordania ocupada en las recientes semanas, afirmó que las fuerzas israelíes allanaron decenas de viviendas y comercios, detuvieron al menos a 25 palestinos, confiscaron bienes y diez vehículos privados.

También, señaló que, en otra operación a gran escala, dirigida contra el barrio de Kafr Aqab, en el norte de Al-Quds (Jerusalén), y los límites del campamento de refugiados de Qalandiya, las fuerzas israelíes han demolido 70 estructuras palestinas. “Esto parecía ser parte de los preparativos para importantes proyectos de asentamiento en la zona”, agregó.

Recordó que desde el pasado enero las autoridades israelíes emitieron órdenes de desalojo para 22 viviendas palestinas en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Al-Quds, así como en las zonas de al-Bustan y Batn al-Hawa de Silwan.

En cuanto al desplazamiento de palestinos en toda la Cisjordania ocupada bajo la operación denominada ‘Muro de Hierro’ lanzada el pasado enero de 2025, aseveró que más de 32 000 personas habían sido desplazadas por la fuerza de los campos de Yenin, Tulkarem y Nur Shams y seguían sin poder regresar a sus hogares.

El pasado julio, la ONU tachó de “ilegales” todos los asentamientos en Cisjordania, subrayando que “Israel tiene la obligación, como lo ha confirmado la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de evacuar inmediatamente a todos los colonos israelíes y poner fin lo antes posible a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado”.

