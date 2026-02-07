Informe: EEUU deportó a palestinos a territorios ocupados por Israel

Un informe reveló que EE.UU. había deportado a palestinos a tierras ocupadas por Israel en jet privado en 2 ocasiones, con apoyo de un israelí vinculado a Trump.

La Administración de Donald Trump ha realizado dos vuelos de deportación de palestinos desde Estados Unidos hacia territorios ocupados por Israel, utilizando jets privados, cuyo costo pudo haber alcanzado los 26 000 dólares por hora de vuelo, informó The Guardian en colaboración con +972 Magazine.

El medio de noticias independiente MintPress fue el primero en informar sobre el primer vuelo de deportación, que transportó a ocho palestinos y partió desde Arizona con destino a Tel Aviv el 21 de enero.

El segundo vuelo se llevó a cabo el lunes pasado. Se desconoce cuántos palestinos viajaban a bordo, pero según The Guardian y +972 Magazine, la aeronave de lujo contaba con 16 asientos.

A bordo del vuelo del 21 de enero se encontraba Maher Awad, un palestino de 24 años, a quien The Guardian localizó en la localidad de Rammun, en la Cisjordania ocupada.

Awad relató que guardias armados del régimen de Tel Aviv los recibieron a él y al resto de los deportados en el aeropuerto, antes de dejarlos “al costado de la carretera” cerca de la aldea de Nein, en la Cisjordania ocupada.

Otro hombre que se confirmó estuvo a bordo del vuelo del 21 de enero es Sameer Isam Aziz Zeidan, de 47 años. Tanto él como Awad relataron haber estado esposados durante todo el vuelo desde Estados Unidos hasta Israel.

La esposa y los hijos de Zeidan se encuentran en Luisiana, un estado del sur de Estados Unidos.

Ambos vuelos fueron operados por Dezer Development, una empresa inmobiliaria fundada por Michael Dezer, un israelí-estadounidense.

Se sabe que Dezer mantiene una estrecha amistad con la familia Trump y realizó una donación de más de un millón de dólares a la campaña presidencial de Trump. Por lo general, el gobierno de Estados Unidos utiliza aviones comerciales para realizar las deportaciones.

