Cronología de Revolución Islámica: ¿Qué pasó el 6 de febrero de 1979?

Irán conmemora el 47 aniversario de Revolución Islámica. En 1979 triunfó la Revolución Islámica en Irán, que condujo a la caída de Mohamad Reza Shah y a la transición de la monarquía a la República Islámica bajo el liderazgo del Imam Jomeini.

El periodo comprendido entre el 1 y el 11 de febrero es denominado la ‘Década del Alba’ y está marcado por diferentes ceremonias y actos conmemorativos tanto en Irán como en otros países del mundo para rememorar la victoria de la Revolución Islámica.

Pese a la mano de hierro del régimen Pahlavi, con apoyo de EE.UU. e Israel, la nación iraní, guiada por el Imam Jomeini (P), luchó por su independencia y libertad. Esto marcó un nuevo comienzo para el pueblo iraní. La Revolución Islámica no fue sólo un cambio político, sino un levantamiento nacional en pos de un progreso comprehensivo. El evento marcó un punto de inflexión en la historia del país y transformó profundamente la estructura política, social y cultural del país persa.

Con la aparición de señales inequívocas de la victoria de la Revolución Islámica, Irán vivió una serie de acontecimientos y sucesos que, desde el 12 de bahman al 22 de bahman, serán revisados en una serie de reportajes.

Los detalles de los hechos y acontecimientos registrados en la fecha del 17 de bahman de 1357 (6 de febrero de 1979), el sexto día de la ‘Década del Alba’, son los siguientes:

-- Loa los cazas Phantom de la aviación del ejército despegaron y sobrevolaron el cielo de Teherán.

-- Más de 12 diputados se sumaron a los 28 representantes que el día anterior habían presentado su renuncia al Parlamento.

-- En la sesión del Parlamento se aprobaron dos proyectos de ley: uno para la disolución de la SAVAK — la llamada “policía secreta” de Mohamad Reza Pahlavi, conocida por sus torturas en y otros graves abusos contra los derechos humanos— y otro para la persecución y detención de generales y ministros que, desde el año 1962, habían cometido numerosas infracciones y actos ilegales, especialmente en su hostilidad contra el pueblo.

-- Shapur Bajtiar, último primer ministro del régimen Pahlavi, asistió a la sesión del Parlamento. En reacción al nombramiento de Mehdi Bazargan como primer ministro del gobierno provisional, cuyo decreto de designación había sido emitido el día anterior por el Imam Jomeini, afirmó: “Al Gobierno provisional, mientras sea una broma y solo palabras, lo tolero; pero si pretende continuar su actividad de manera seria, entonces me enfrentaré a él».

-- Yavad Saeid, presidente del vigésimo cuarto período del Parlamento, durante los debates parlamentarios, dio la bienvenida al regreso al país del Imam Jomeini, tras 14 años de exilio y alejamiento de la patria.

-- En respuesta a la petición del Imam Jomeini al pueblo para realizar una manifestación general en respaldo del gobierno de Bazargan, una ola de multitudes populares se extendió por todo el país.

-- El Imam Jomeini declaró en un discurso: “La actitud sensata y beneficiosa para el país es que Bajtiar y el ejército adopten una reacción positiva frente a la Revolución Islámica”.

-- El fundador de la Revolución Islámica, en respuesta a la avalancha de mensajes de bienvenida del pueblo y de diversas personalidades del país, difundió un mensaje de agradecimiento dirigido al público en general.

-- Tras la invitación del Imam al pueblo para apoyar al primer ministro del gobierno provisional, la Sociedad del Clero Combatiente de Teherán, mediante un comunicado, convocó a la población a participar en la manifestación del 19 de Bahman de 1357. A raíz de esta iniciativa, otras organizaciones políticas del país también subrayaron en sus comunicados la necesidad de la participación popular en dicha marcha.

-- Las manifestaciones del pueblo de Zahedan en apoyo al primer ministro del gobierno provisional fueron atacadas por alborotadores. En este incidente, 62 iraníes resultaron muertos o heridos.

-- En la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Academia Militar, los jóvenes oficiales quedaron exentos de prestar juramento de lealtad al shah.

-- Fueron liberados 28 miembros del personal de la fuerza aérea del ejército que se encontraban encarcelados en la prisión de la ciudad de Jash (sureste).

-- Según la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno provisional de Irán, ese día el país se retiró del pacto CENTO, conocido como el Pacto de Bagdad.

Formada a instancias del Reino Unido y Estados Unidos, la Organización del Tratado Central tenía como objetivo contrarrestar la amenaza de la expansión soviética hacia las regiones vitales productoras de petróleo de Asia Occidental. Nunca fue muy eficaz. Irak se retiró de la alianza en 1959, después de que su monarquía antisoviética fuera derrocada. Ese mismo año, Estados Unidos se convirtió en miembro asociado, el nombre de la organización se cambió a CENTO y su sede se trasladó a Ankara. Tras la caída del shah Pahlavi en 1979, Irán se retiró y la CENTO fue disuelta.

-- El precio del petróleo, que había sufrido fuertes oscilaciones debido a la Revolución Islámica de Irán, se duplicó en los mercados mundiales.

-- El general Robert Huyser, enviado militar especial del entonces presidente estadounidense Jimmy Carter, que había llegado a Irán hacía un mes, abandonó el país.

-- El Imam Jomeini mantuvo ese día tres encuentros públicos. En una reunión con militares de la Armada, habló sobre la necesidad de preservar la independencia del ejército.

-- El fundador de la República Islámica también pronunció un discurso ante exportadores de frutos secos, en el que abordó el saqueo de los capitales materiales y espirituales de Irán durante el período Pahlavi y la necesidad de apoyar al gobierno provisional.

-- Asimismo, el Imam Jomeini habló ante estudiantes religiosos y empleados de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán sobre la unidad y la cohesión de los distintos sectores del pueblo, la hermandad entre chiíes y suníes, y la responsabilidad de la concienciación.