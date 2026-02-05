Cronología de Revolución Islámica: ¿Qué pasó el 5 de febrero de 1979?

Irán conmemora el 47 aniversario de Revolución Islámica. En 1979 triunfó la Revolución Islámica en Irán, que condujo a la caída de Mohamad Reza Shah y a la transición de la monarquía a la República Islámica bajo el liderazgo del Imam Jomeini.

La elección del ingeniero Mehdi Bazargan por el Consejo de la Revolución y la ratificación de su nombramiento por el Imam Jomeini (P), así como la reacción de Shapur Bajtiar, último primer ministro del régimen Pahlavi, se convirtieron en los principales titulares políticos de las agencias de noticias y de las radios y televisiones del mundo el 16 de Bahman de 1357 (5 de febrero de 1979), el quinto día de la ‘Década del Alba’, en conmemoración del triunfo de la Revolución Islámica de Irán.

El periodo comprendido entre el 1 y el 11 de febrero es denominado la ‘Década del Alba’ y está marcado por diferentes ceremonias y actos conmemorativos tanto en Irán como en otros países del mundo.

Pese a la mano de hierro del régimen Pahlavi, con apoyo de EE.UU. e Israel, la nación iraní, guiada por el Imam Jomeini, luchó por su independencia y libertad. Esto marcó un nuevo comienzo para el pueblo iraní. La Revolución Islámica no fue sólo un cambio político, sino un levantamiento nacional en pos de un progreso comprehensivo. El evento marcó un punto de inflexión en la historia del país y transformó profundamente la estructura política, social y cultural del país persa.

Con la aparición de señales inequívocas de la victoria de la Revolución Islámica, Irán vivió una serie de acontecimientos y sucesos que, desde el 12 de bahman al 22 de bahman, serán revisados en una serie de reportajes.

Los detalles de los hechos y acontecimientos registrados en la fecha del 5 de febrero de 1979 son los siguientes:

-- La ceremonia de presentación del ingeniero Bazargan se celebró en el anfiteatro de la escuela Alavi, donde se anunció oficialmente el decreto de su nombramiento como primer ministro del gobierno provisional.

-- Al inicio de la ceremonia, el Imam Jomeini, en sus palabras, aludiendo al estado de caos que imperaba en el país, subrayó la necesidad de superar estas perturbaciones.

-- Refiriéndose a la justicia del Imam Ali (la paz sea con él) —primer imam de los chiíes—, afirmó: “Queremos establecer un gobierno justo como ese”.

-- En la ceremonia de presentación del primer ministro del gobierno provisional estuvieron presentes el Imam Jomeini, el ayatolá Akbar Hashemi Rafsanyani, Mehdi Bazargan, periodistas nacionales y extranjeros, así como un grupo de compañeros de la Revolución y del Imam, en el anfiteatro de la escuela Alavi.

-- Al final de las palabras del Imam, el decreto del nombramiento como primer ministro del gobierno provisional fue leído por el ayatolá Akbar Hashemi Rafsanyani en presencia del Imam, del ingeniero Bazargan y de los demás asistentes.

-- En el decreto de nombramiento del primer ministro del gobierno provisional, el Imam encargó a Bazargan la realización de un referéndum para cambiar el sistema a la República Islámica, la formación de una Asamblea Constituyente (de Expertos) para la aprobación de la Constitución, la celebración de elecciones para la Asamblea Consultiva conforme a la nueva Constitución y la designación del Consejo de Ministros sin tener en cuenta afiliaciones partidistas.

-- En una parte de este decreto se decía: “De conformidad con la propuesta del Consejo de la Revolución, en virtud del derecho religioso y legal derivado de los votos de la abrumadora mayoría, casi unánime, del pueblo iraní, expresados en las grandes concentraciones en apoyo al liderazgo del movimiento … le encargo la formación del gobierno provisional”.

-- A continuación, el ingeniero Bazargan recibió de manos del ayatolá Rafsanyani el decreto de su nombramiento como primer ministro y, en su discurso, dijo: “Doy gracias a Dios Todopoderoso por haberme concedido tal credibilidad y buen nombre, para los que de ningún modo tenía mérito ni aptitud, y esta misma gracia divina fue la causa de que el ayatolá (Jomeini) expresara su confianza y me encomendara una misión así; asimismo agradezco al pueblo de Irán…”.

-- Tras las palabras de Bazargan, el Imam pidió al pueblo que expresara su opinión sobre el gobierno de Bazargan mediante manifestaciones pacíficas y a través de la prensa.

-- Shapur Bajtiar, último primer ministro del régimen Pahlavi, reaccionó a la elección de Bazargan diciendo: “En Irán solo habrá un gobierno”.

-- Mehdi Bazargan, tras la salida del Imam del lugar de la reunión, en relación con la amenaza de Bajtiar respecto al gobierno provisional, declaró: “No tememos esta advertencia; si quieren amenazarnos, que nos amenacen con otra cosa. Esto es algo muy pequeño y, si se lleva a cabo, personalmente estaré muy agradecido, porque me aliviaré”.

-- El nombramiento de Bazargan fue tan importante para los países vecinos que Radio Moscu interrumpió su programación para anunciar esa designación.

-- Ese mismo día, 28 diputados del Parlamento presentaron su dimisión.

-- El ayatolá Golpaygani felicitó al Imam por su regreso a la patria y, mediante un mensaje dirigido al ejército, pidió a los mandos militares que evitaran la confrontación y el enfrentamiento con la Revolución Islámica.

-- En ese contexto, varios ministerios, entre ellos los de educación, economía y finanzas, sanidad y justicia, fueron ocupados por el ejército.

-- Los miembros del Consejo de la Revolución, el ayatolá doctor Mohamad Beheshti, el ayatolá Morteza Motahari y Mehdi Bazargan, mediante sus contactos con los mandos militares, intentaron unir al ejército con el pueblo sin derramamiento de sangre.

-- El pueblo recibió a los militares con flores, lágrimas y consignas revolucionarias y fraternales.

-- La revista Time escribió: William Healy Sullivan, embajador de Estados Unidos en Irán, pidió a sus colaboradores dialogar con los opositores al régimen y explicarles la política estadounidense.

-- La agencia Associated Press también informó: dado que las posibilidades de éxito de Bajtiar disminuían día tras día, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. se limitó a expresar un apoyo tibio a Bajtiar.

-- El entonces director de la CIA, Stansfield Turner, también reconoció en unas declaraciones: “Fracasamos en la previsión de los acontecimientos en Irán. Lo que no previmos fue que un hombre de 78 años, que había estado 14 años en el exilio, lograra unir a estas fuerzas”.