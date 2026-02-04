Cronología de Revolución Islámica: ¿Qué pasó el 4 de febrero de 1979?

Irán conmemora el 47 aniversario de Revolución Islámica. En 1979 triunfó la Revolución Islámica en Irán, que condujo a la caída de Mohamad Reza Shah y a la transición de la monarquía a la República Islámica bajo el liderazgo del Imam Jomeini.

El periodo comprendido entre el 1 y el 11 de febrero es denominado la ‘Década del Alba’ y está marcado por diferentes ceremonias y actos conmemorativos tanto en Irán como en otros países del mundo para rememorar la victoria de la Revolución Islámica.

Pese a la mano de hierro del régimen Pahlavi, con apoyo de EE.UU. e Israel, la nación iraní, guiada por el Imam Jomeini (P), luchó por su independencia y libertad. Esto marcó un nuevo comienzo para el pueblo iraní. La Revolución Islámica no fue sólo un cambio político, sino un levantamiento nacional en pos de un progreso comprehensivo. El evento marcó un punto de inflexión en la historia del país y transformó profundamente la estructura política, social y cultural del país persa.

Con la aparición de señales inequívocas de la victoria de la Revolución Islámica, Irán vivió una serie de acontecimientos y sucesos que, desde el 12 de bahman al 22 de bahman, serán revisados en una serie de reportajes.

Los detalles de los hechos y acontecimientos registrados en la fecha del 15 de bahman de 1357 (4 de febrero de 1979), el cuarto día de la ‘Década del Alba’, son los siguientes:

-- El Imam Jomeini, en un discurso, llamó a los jóvenes a continuar las manifestaciones y las huelgas hasta alcanzar el resultado final.

-- Tras la reunión de la noche anterior —3 de febrero— del Consejo de la Revolución sobre la propuesta de nombrar como primer ministro del gobierno provisional al ingeniero Mehdi Bazargan, el Consejo volvió a reunirse para obtener una respuesta definitiva y mantener negociaciones posteriores.

-- En la sesión del Consejo de la Revolución se decidió que la ceremonia de presentación del jefe del gobierno provisional se celebraría la tarde del 16 de Bahman de 1357 (5 de febrero de 1957) en el anfiteatro de la escuela Refah.

-- A propuesta del Consejo de la Revolución, el Imam Jomeini, mediante un decreto, encargó al ingeniero Mehdi Bazargan la formación del gobierno provisional.

Shapur Bajtiar, el último primer ministro del régimen pahlavi, declaró en una rueda de prensa: “Las puertas de la negociación con el ayatolá Jomeini siguen abiertas. La República Islámica es algo desconocido para mí. No llegaré a un acuerdo ni con el shah ni con [el Imam] Jomeini y no le permitiré [al Imam Jomeini] formar un gobierno provisional”.

-- El Imam Jomeini respondió a la felicitación del ayatolá Seyed Mohamad Kazem Shariatmadari, la máxima autoridad del islam chií, agradeciéndole mediante el envío de una carta.

-- Ese día, un grupo de destacados clérigos del país pidió la liberación de los aviadores de la Fuerza Aérea del Ejército Pahlavi, detenidos en las cárceles.

-- La agencia Pars escribió ese día: “20 exministros, viceministros, algunos directivos del sector privado, gobernadores provinciales y directores generales fueron declarados con prohibición de salida del país por el gobierno provisional”.

-- Los empleados de la Oficina del Primer Ministro se declararon en huelga en apoyo a las luchas del pueblo combativo de Irán.

-- El general Fereydun Yam, tras huir a Londres, afirmó: “Solo el entendimiento entre los líderes religiosos y el ejército puede resolver la crisis”.