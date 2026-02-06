Aumentan ataques aéreos israelíes en Líbano desde tregua de 2024

Un informe indica que los ataques aéreos israelíes en Líbano alcanzaron en el último mes su nivel más alto desde el alto el fuego de noviembre de 2024.

De acuerdo con datos recopilados por la empresa de seguridad Atlas Assistance, citados por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo un “claro y peligroso” aumento de bombardeos, realizando más ataques en enero que en cualquier otro mes desde el acuerdo de cese de hostilidades. “Hemos observado un aumento claro y alarmante del número de ataques israelíes contra Líbano en el primer mes del año”, declaró Maureen Philippon, directora del NRC en Líbano.

Según el informe, aviones de guerra israelíes ejecutaron al menos 50 incursiones aéreas durante el mes pasado, aproximadamente el doble de las registradas en diciembre. Las cifras incluyen únicamente ataques realizados por aeronaves tripuladas y excluyen los bombardeos con drones y los incidentes ocurridos durante incursiones terrestres. “Estos ataques, junto con las continuas ofensivas por tierra, reducen el acuerdo de alto el fuego a poco más que tinta sobre el papel”, señaló un funcionario del NRC.

Los bombardeos han afectado a numerosas localidades del sur de Líbano y del valle de la Bekaa, incluyendo ciudades y pueblos densamente poblados. Entre los objetivos alcanzados figuran viviendas privadas y barrios residenciales. Ataques recientes contra bloques de viviendas en Qennarit y Jarayeb provocaron la destrucción de varias casas y el desplazamiento de familias, según el informe.

El aumento en la frecuencia de los ataques ha generado una creciente preocupación entre la población local y observadores internacionales ante la posibilidad de un retorno a una guerra a gran escala y sus graves consecuencias humanitarias.

La presencia casi constante de aviones de combate ha alimentado un clima de miedo e inseguridad, especialmente entre los civiles que viven cerca de la frontera. “Cada vez que escuchamos un ataque, cunde el pánico. Tomamos lo que podemos y huimos sin saber dónde es seguro; No podemos soportarlo más; vivimos con el miedo de que seamos los siguientes”, relató Sana, residente del distrito de Nabatieh.

El NRC subrayó que los bombardeos aéreos están afectando a comunidades que ya enfrentan graves dificultades económicas y las secuelas de conflictos anteriores, y advirtió que los ataques israelíes socavan los esfuerzos de reconstrucción y dejan a más familias sin hogar en pleno invierno.

Philippon señaló que las organizaciones humanitarias, incluido el NRC, continúan lidiando con las consecuencias de meses de conflicto destructivo. “Pedimos a los aliados de Israel que hagan todo lo posible para detener estos ataques contra zonas civiles y aldeas”, afirmó.

La responsable humanitaria destacó que los niños y las familias se encuentran entre los más afectados y citó el caso de una escuela en el oeste de la Bekaa que había sido reparada recientemente y volvió a sufrir daños en un ataque aéreo. “Esto supone otra interrupción más en la educación de los niños”, añadió.

Según los términos del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, los ataques transfronterizos debían cesar y las fuerzas israelíes debían retirarse de las zonas del sur de Líbano a las que ingresaron en octubre.

No obstante, Israel ha continuado realizando ataques casi diarios en el sur del país y en el valle de la Bekaa, manteniendo además su presencia militar en cinco puntos del sur libanés. El Gobierno de Líbano afirma que Israel ha cometido miles de violaciones del acuerdo de alto el fuego desde su entrada en vigor.

