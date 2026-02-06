Comienzan conversaciones nucleares entre Irán y EEUU en Omán

Las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos han comenzado este viernes en Mascate, la capital de Omán.

La delegación iraní que participa en las negociaciones con Estados Unidos está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abás Araqchi, e integra a sus viceministros político y económico, Mayid Tajt Ravanchi y Hamid Qanbari, respectivamente, así como al portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, junto con otros diplomáticos.

Por su parte, la delegación estadounidense está encabezada por el enviado especial del presidente Donald Trump para Asia Occidental, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno del presidente, quienes lideran los encuentros en representación de Estados Unidos.

Antes del comienzo de las pláticas, el canciller iraní ha destacado que Teherán inicia el proceso con buena fe, pero con ojos abiertos. “Irán inicia la diplomacia con los ojos abiertos y un recuerdo imborrable del año pasado. Nos comprometemos de buena fe y defendemos nuestros derechos”, ha escrito este viernes Araqchi en su cuenta de X.

Las negociaciones han comenzado con una reunión entre el ministro de Exteriores iraní y su homólogo de Omán, Badr bin Hamad al-Busaid, y las partes han intercambiado puntos de vista sobre el desarrollo de las pláticas.

🔴El ministro de Exteriores de Irán se reunió con su homólogo omaní, elogió el apoyo del país árabe y destacó el enfoque diplomático de Irán, manteniéndose listo para defender su soberanía. pic.twitter.com/UAiYHfOZ53 — HispanTV (@Nexo_Latino) February 6, 2026

Durante el encuentro, el canciller iraní ha destacado el enfoque de Irán en el uso de la diplomacia como un medio para “garantizar los intereses nacionales” del país, subrayando al mismo tiempo la plena disposición de Teherán para “defender con firmeza su soberanía y su seguridad nacional frente a cualquier tipo de exigencia excesiva o aventura provocadora”.

En este sentido, Araqchi ha agradecido al gobierno de Omán por su hospitalidad y por sus esfuerzos constructivos en facilitar el proceso diplomático.

Por su parte, el canciller omaní ha elogiado “la buena fe, el sentido de responsabilidad y la seriedad de Irán” en el ámbito de los procesos diplomáticos.

Al-Busaidi ha reiterado la postura común de los países de la región en evitar cualquier escalada de tensiones, y manifestado su esperanza de que esta ronda de negociaciones, “basada en la buena fe y el realismo de todas las partes, contribuya a sentar las bases de un entendimiento duradero entre Irán y Estados Unidos”.

En la reunión, Araqchi ha expuesto los puntos de vista y propuestas de Irán sobre los temas en negociación, así como sus demandas y consideraciones fundamentales.

Por su parte, el enviado del presidente de Estados Unidos para Asuntos de Asia Occidental y negociador estadounidense se reunió y sostuvo consultas con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán.

Al respecto, la Cancillería de Omán informó que el ministro de Exteriores sostuvo consultas por separado con las delegaciones de Irán y Estados Unidos, con el fin de preparar la reanudación de las negociaciones.

Según informes de medios iraníes, las pláticas abordarán solamente temas nucleares y el levantamiento de las sanciones contra la nación iraní, pese a insistencia de Washington en incluir el tema de los misiles convencionales y la influencia regional de Irán.

Los diálogos se realizan tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si éste no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

La República Islámica ha dejado en claro que no tolerará amenazas y presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país, desencadenaría una guerra regional a gran escala.

