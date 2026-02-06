Vuelo del canciller iraní a Omán evoca fracaso militar de EEUU en 1980

El canciller iraní llegó a Omán para conversaciones con EE.UU. en un vuelo cuyo punto de partida fue registrado simbólicamente como Tabas, un lugar que evoca el fracaso de una operación estadounidense en 1980.

En un gesto simbólico, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, llegó el jueves a Mascate, capital de Omán, para mantener conversaciones con Estados Unidos, a bordo de un vuelo presentado deliberadamente como procedente de Tabas, en el centro-este del país, en lugar de Teherán, la capital.

El 25 de abril de 1980, Washington puso en marcha la llamada operación ‘Garra de Águila’ para liberar a un grupo de diplomáticos estadounidenses detenidos por cargos de espionaje durante la toma de la embajada estadounidense, conocida como el “nido de espionaje”, por un grupo de estudiantes revolucionarios iraníes.

Un total de 90 efectivos del Ejército estadounidense, repartidos en seis aviones C-130 Hércules y ocho helicópteros militares, tenían a su cargo la operación, que fracasó debido a una tormenta de arena en el desierto central iraní de Tabas.

Tras una serie de explosiones en las aeronaves, que provocaron la muerte de ocho soldados, las fuerzas estadounidenses abandonaron los aparatos restantes y huyeron del país.

🔴 El canciller iraní Araqchi viajó a Mascate para conversaciones nucleares con EE.UU. Su vuelo, según Flightradar24, sobrevoló simbólicamente el desierto de Tabas, recordando la fallida operación militar estadounidense de 1979 en esa zona. pic.twitter.com/IKmlpj1JVO — HispanTV (@Nexo_Latino) February 6, 2026

Esto ocurre en medio de crecientes tensiones en Asia Occidental, tras el reciente despliegue de fuerzas navales estadounidenses —encabezadas por el portaviones ‘USS Abraham Lincoln’— en la región, y las reiteradas amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, de emprender una acción militar contra Irán.

El canciller iraní se reunirá el viernes, a las 6:30 GMT, con funcionarios estadounidenses para dialogar sobre el programa nuclear iraní y las recientes amenazas de EE. UU.

Irán ha afirmado estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones como para un conflicto con Estados Unidos, señalando que la iniciativa depende de Washington.

