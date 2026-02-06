ONU: Violencia israelí ha desplazado a 900 palestinos en Cisjordania en 2026

La ONU advirtió sobre el desplazamiento forzado de más de 900 palestinos en la Cisjordania ocupada desde principios de 2026, por el aumento de la violencia de colonos israelíes.

“Los altos niveles de desplazamiento continúan desde inicios de 2026; más de 900 palestinos han sido expulsados de sus hogares y comunidades, principalmente debido a la violencia de los colonos y las restricciones de acceso, seguidas de demoliciones”, declaró el jueves el portavoz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Además, recordó que en apenas dos semanas, del 20 de enero a este lunes, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) “documentó más de 50 ataques de colonos israelíes que provocaron víctimas, daños materiales o ambos”.

En este contexto, afirmó que OCHA está realizando “evaluaciones preliminares de los daños y necesidades tras estos incidentes para orientar la respuesta humanitaria”, tanto de OCHA como de sus socios.

La ONU destaca la grave situación humanitaria en la Franja de Gaza

Al respecto, Dujarric puntualizó que las autoridades sanitarias en la Franja de Gaza “informaron decenas de fallecidos y heridos en las últimas 24 horas, y añadieron que muchas personas siguen siendo inaccesibles para los equipos de emergencia”.

“Como recordatorio, todas las partes deben cumplir sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional para proteger a los civiles y la infraestructura civil”, subrayó.

Esas declaraciones se producen mientras el régimen de Tel Aviv continúa la violencia contra los palestinos en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego firmado con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en octubre de 2025.

Dujarric destacó las evacuaciones médicas, señalando que la Organización Mundial de la Salud y sus socios apoyaron “la evacuación médica de al menos ocho pacientes y 17 acompañantes de Gaza a Egipto a través de Rafah”, y que previamente se habían evacuado siete pacientes y 14 acompañantes.

Añadió que “más de 18 500 pacientes en Gaza aún requieren tratamiento especializado que no está disponible localmente”, reiterando el llamado a reabrir las rutas de derivación hacia Cisjordania ocupada, incluida Al-Quds Este.

Según las últimas cifras publicadas por la agencia Wafa, desde la tregua, el régimen israelí ha asesinado a al menos 574 palestinos y ha dejado 1 518 heridos.

