China bloquea nuevas inversiones en territorios ocupados por Israel

Un fondo chino informó que Pekín ha prohibido nuevas inversiones en territorios ocupados por Israel, en respuesta a la guerra del régimen contra Gaza.

Ballet Vision, un fondo de inversión chino que posee el 80 % de la planta Hanita Lenses en el kibutz Hanita, en los territorios ocupados por Israel, enfrenta una demanda por aproximadamente 11 millones de dólares. Los miembros del kibutz acusan al fondo de no haber ejecutado la opción de compra de sus acciones restantes.

En una carta de respuesta a la demanda, el fondo chino señaló que, desde el estallido de la guerra en octubre de 2023, Pekín ha clasificado a Israel como una “zona de alto riesgo” e impuso una prohibición a toda nueva inversión china, lo que hace imposible ejecutar la opción de compra. La empresa explicó que, mientras persista la prohibición, no es viable adquirir las acciones restantes.

Hanita Lenses ha registrado pérdidas operativas de aproximadamente 15 millones de dólares en los últimos tres años y mantiene una deuda bancaria de 4 millones, lo que genera serias dificultades financieras.

Los representantes del kibutz sostienen que la gestión de la planta ha sido centralizada por el fondo chino, limitando su participación en la toma de decisiones y haciendo que mantener las acciones sea “sin sentido”, especialmente ante la urgencia de contar con fondos para la rehabilitación tras los ataques en Gaza.

A pesar de un alto el fuego establecido en octubre de 2025, Israel ha continuado violando el cese de hostilidades, bloqueando el flujo de ayuda humanitaria y provocando nuevas pérdidas humanas.

Esto se produce en un contexto de deterioro de las relaciones entre China e Israel por el caso de Taiwán, que ha buscado ampliar la cooperación militar con el régimen de Tel Aviv. Pekín ya había advertido a Israel sobre la entrega de asistencia militar y tecnológica a Taiwán bajo programas civiles, señalando que estas acciones son incompatibles con su política y contribuyen a aumentar la tensión en la región.

mep/rba