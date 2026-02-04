China instó a la Unión Europea a no dañar su imagen ni usar medidas económicas y comerciales unilaterales contra el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, enfatizó que China seguirá defendiendo con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus empresas hasta resolver las disputas económicas.

A principios de febrero, China había condenado firmemente el trato brutal que reciben los empleados de empresas de su país en Estados Unidos. Por ello, había solicitado a Washington que aborde seriamente estas preocupaciones y que las fuerzas del orden estadounidenses cesen de inmediato sus acciones violentas.

El vocero señaló, además, que los brutales métodos de aplicación de la ley, vulneran gravemente los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos en el país norteamericano. Resaltó que esta situación perjudicó gravemente los intercambios comerciales y la cooperación, así como los intercambios interpersonales entre ambos países.

