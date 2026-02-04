Irán recuerda a EEUU “nefasto consejo” de Netanyahu sobre invasión a Irak

Irán ha recordado a EE.UU. el alto costo de la invasión a Irak en 2003, que contaba con el apoyo de figuras como el actual primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Mediante un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de X, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, recordó los consejos del entonces jefe del partido Likud, Benjamín Netanyahu, en 2002, en un artículo del periódico estadounidense Wall Street Journal titulado “El argumento para derrocar a Sadam”.

En dicho artículo, Netanyahu sostenía que el régimen de Sadam Husein “no necesita un gran reactor para producir el material letal necesario para las bombas atómicas. Puede fabricarlo en centrifugadoras del tamaño de lavadoras que pueden ocultarse por todo el país, e Irak es un país muy grande”. “Ni siquiera inspecciones libres y sin trabas descubrirán estas plantas portátiles de fabricación de muerte masiva”, añadía.

En este contexto, Araqchi señaló: “¿Recuerdan este sabio consejo del ‘Sr. América Último’? ¿De verdad pueden imaginar el enorme costo que su nefasto consejo le ha impuesto a Estados Unidos?”.

El jefe de Diplomacia de Irán ha formulado estas declaraciones en vísperas de las posibles negociaciones entre Irán y Estados Unidos, que tendrán lugar el viernes en Mascate, capital de Omán, mientras que, según algunas fuentes, Israel estaría intentando arrastrar a Estados Unidos a otra guerra en la región.

El lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, destacó que el régimen israelí ha demostrado que busca una región débil, inestable y caótica, acusando a Israel de involucrar a los países de la región en conflictos interminables y muy perjudiciales.

msr/rba