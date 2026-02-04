Cuba desmiente estar preparando una mesa de negociación con EEUU

El Gobierno de Cuba negó que su país esté preparando una mesa de negociación con EE.UU., aunque reconoció que sí existe un intercambio de mensajes entre ambas partes.

“Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado”, afirmó el martes viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista con la agencia española de noticias EFE.

Fernández de Cossío formuló estas declaraciones después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara el martes que Washington está negociando con Cuba y está cerca de un acuerdo para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla.

El vicecanciller cubano también negó que existan contactos indirectos a través de intermediarios, como México o El Vaticano, con el Gobierno de Trump.

De igual manera, señaló que La Habana tiene la razón “legal y moral frente al asedio petrolero” y reafirmó su disposición a dialogar con Estados Unidos. “Se lo hemos dicho directamente, lo hemos dicho públicamente”, agregó.

Asimismo, advirtió que debe existir una “voluntad mutua” para garantizar un diálogo que “sea serio, constructivo, responsable y respetuoso de la igualdad soberana entre ambos Estados”.

También precisó los límites de los temas que podrían abordarse en una eventual negociación, descartando reformas políticas y económicas, así como la excarcelación de presos en la isla.

Aseveró que Cuba enfrenta “la misma limitación” que tendría Washington al discutir con La Habana sobre “la constitución de los Estados Unidos” o sobre “las redadas” contra migrantes que se están llevando a cabo “en Mineápolis y en otras ciudades”.

“Tenemos opciones limitadas y, además, una necesidad de reorganización en el país que implica que nos va a costar mucho trabajo y requerirá mucha creatividad. Es un proceso de reorganización que hemos previsto (…) y venimos preparando. No es algo sencillo; es algo difícil para la gestión del Gobierno y muy difícil para la población en su conjunto”, apostilló.

Relaciones de Washington y La Habana tras secuestro de Maduro

El 3 de enero, tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una agresión militar de EE.UU., el flujo de petróleo venezolano a Cuba cesó debido a las presiones de Washington. Actualmente, Trump trata de presionar a las autoridades cubanas para que vayan a la mesa de negociación.

El 29 de enero, Trump, declaró la emergencia nacional y estableció un proceso para imponer aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

En respuesta a la medida adoptada desde Washington, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que esta acción demuestra “la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”.

