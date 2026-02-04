Irán: Occidente enfrentará consecuencias por su medida contra CGRI - Noticiero 13:30

Irán: Occidente enfrentará consecuencias por clasificar al CGRI como terrorista. Israel mata a 21 palestinos y en Minneapolis, agentes arrestaron a activistas tras persecución.

1. El ministro iraní de Inteligencia, Seyed Esmail Jatib, advirtió a Occidente que enfrentará consecuencias luego de categorizar como organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

2. En una clara violación del acuerdo de alto el fuego alcanzado el 10 de octubre de 2025, el régimen israelí asesinó a 21 palestinos mediante ataques aéreos, mientras que otras 38 personas resultaron gravemente heridas.

3. En la ciudad estadounidense de Minneapolis, agentes de inmigración arrestaron a varios activistas que los perseguían en sus vehículos. La tensión aumentó cuando los agentes, con armas desenfundadas, detuvieron a los manifestantes y les ordenaron salir de sus autos.

hhd/rba