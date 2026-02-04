Fiscalía militar de Brasil pide expulsión de Bolsonaro del Ejército

La Fiscalía Militar de Brasil solicitó la expulsión del Ejército del expresidente Jair Bolsonaro y de otros cuatro exfuncionarios condenados por intento de golpe de Estado.

El Ministerio Público Militar de Brasil presentó el martes la petición ante el Superior Tribunal Militar al considerar que los acusados son indignos de su rango de oficiales, dado que sobre ellos pesa una sentencia firme con una pena de prisión superior a dos años, la cual comenzará a ser analizada a lo largo de este año.

La demanda sostiene que las sentencias contra Bolsonaro, quien ostenta el rango de capitán, y su círculo son “incontestables” y que habrían infringido hasta ocho “preceptos éticos” de las Fuerzas Armadas, según informa el diario O Globo.

De prosperar la denuncia en la Justicia militar, Bolsonaro perdería su rango de capitán del Ejército y quedaría formalmente expulsado de las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en el primer expresidente en ser separado de la institución por una falta al honor militar.

La acusación no solo alcanza a Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, sino también a los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira; al exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Ribeiro; y al almirante de la Marina Almir Garnier.

Asimismo, en caso de confirmarse las condenas, los implicados podrían perder el beneficio de cumplir sus penas en establecimientos militares debido a su vinculación con la trama golpista y ser trasladados a cárceles comunes. La decisión final quedará en manos del Tribunal Supremo.

En septiembre, Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en la intentona golpista del 8 de enero de 2023, que derivó en la invasión al Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasilia.

La trama tenía como objetivo impedir la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva en 2022 y perpetuar a Bolsonaro en el poder.

