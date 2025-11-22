Policía brasileña arresta a Jair Bolsonaro de manera preventiva

La Policía Federal brasileña arrestó preventivamente al expresidente Jair Bolsonaro, tras una orden emitida por el Supremo Tribunal Federal del país.

Agentes policiales se presentaron en la vivienda de Bolsonaro en Brasilia y detuvieron al líder ultraderechista, quien fue trasladado a la sede de la Policía Federal en la capital.

En un comunicado oficial, la Policía Federal informó que estaba cumpliendo con una orden de prisión preventiva emitida por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Desde el 4 de agosto, el líder ultraderechista de 70 años se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia en Brasilia, luego de incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de ese proceso.

Según medios locales, la detención preventiva de este sábado no implica el inicio inmediato del cumplimiento de la pena, como se había previsto para las próximas semanas tras la desestimación de las primeras apelaciones ante el Supremo.

De acuerdo con TV Globo, se espera que Bolsonaro permanezca en una “sala de Estado”, un espacio destinado a autoridades como expresidentes de la República y otras personalidades públicas de gran relevancia.

Cuando Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer fueron detenidos, permanecieron en las instalaciones de la Policía Federal de São Paulo y Curitiba (PR), respectivamente.

La justicia brasileña, previamente condenó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por su supuesta participación en una organización criminal que, de acuerdo con la acusación, intentó organizar un golpe de Estado.

