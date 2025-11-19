Caja de Pandora de Epstein: Figuras junto a Trump en el “salón de la vergüenza”

La publicación pública de más de 20 000 páginas de documentos recién desclasificados relacionados con el fallecido financiero y condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein ha reavivado un escándalo de larga data sobre sus vínculos con los ricos, los poderosos y las instituciones que lo protegieron durante décadas.

Por Maryam Qarehgozlou

La semana pasada, los demócratas publicaron tres correos electrónicos del patrimonio de Epstein que muestran que el presidente de EE.UU., Donald Trump, había estado al tanto durante mucho tiempo de los crímenes de Epstein, a pesar de negarlo repetidamente en público.

El equipo de Trump desestimó la publicación como “seleccionada”, lo que provocó que los republicanos respondieran con un lote mucho mayor de documentos que implicaban a muchos otros políticos estadounidenses.

Además de Trump, quien aparece en más de 4400 archivos —mucho más que cualquier otra figura pública—, entre los nombres mencionados se encuentran Andrew Mountbatten-Windsor, el ex príncipe y hermano del rey Carlos; el exasesor de Trump, Steve Bannon; y un amplio elenco de figuras mediáticas, políticas y del entretenimiento.

En conjunto, los registros destacan la magnitud de la red de contactos de Epstein, que abarcaba la política, los negocios, las artes e incluso la realeza, desde Estados Unidos hasta Europa y el régimen israelí.

Epstein no era simplemente un depredador con amigos adinerados, según quienes lo conocían. Era un individuo políticamente conectado, protegido durante años por poderosas agencias de inteligencia estadounidenses.

Su transformación de maestro fracasado a financista multimillonario era desde el inicio implausible. Incluso su “suicidio” altamente sospechoso en 2019 —en una cárcel federal de EE.UU., con cámaras que no funcionaban y guardias ausentes— subraya hasta qué punto Estados Unidos lo protegió hasta el último momento.

Trump socializó públicamente con Epstein durante años, lo elogió por gustarle las mujeres “más jóvenes” y se movió con comodidad dentro de su círculo social antes de reescribir posteriormente su relación.

Los correos electrónicos recién publicados contradicen directamente las anteriores negativas de Trump, situándolo en la casa de Epstein junto a una víctima —y, aun así, las autoridades estadounidenses continúan minimizando, ocultando o esquivando estas conexiones.

Los vínculos largamente sospechados de Epstein con los servicios de inteligencia israelíes añaden una dimensión aún más oscura.

Su asociación con el Mossad lo vinculaba con las élites políticas israelíes, financieros cercanos a los servicios de inteligencia y una red que se beneficiaba de comprometer a figuras poderosas en Estados Unidos y más allá.

La protección que recibió tanto de instituciones estadounidenses como israelíes —hasta su conveniente muerte— ha reforzado la creencia de que operaba menos como un financiero y más como un activo protegido al servicio de los intereses estratégicos de ambos regímenes.

A continuación, algunos de los nombres destacados en el nuevo conjunto de archivos:

Kathryn Ruemmler

Kathryn Ruemmler

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó múltiples intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Kathryn Ruemmler, quien se desempeñó como asesora legal de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama.

Ruemmler, conocida por su papel en el procesamiento del escándalo de Enron, discutía con frecuencia sobre Trump con Epstein.

“Trump es realmente estúpido”, escribió en un correo del 21 de julio de 2017.

En otro mensaje, calificó a Trump de “asqueroso”. El correo está parcialmente redactado, pero Epstein respondió: “peor en persona y de cerca”.

Epstein también minimizó la riqueza de Trump, diciéndole a Ruemmler: “Donald realmente no posee mucho; alquila su nombre”.

En agosto de 2018, ambos discutieron los pagos por silencio que Trump realizó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016 —el mismo caso por el que Trump fue posteriormente condenado por falsificación de registros comerciales—. Trump niega haber tenido un affair con Daniels.

Su intercambio terminó con Epstein escribiendo: “Ya ves, sé lo sucio que es Donald”.

Otros correos muestran a Epstein detallando una serie vertiginosa de reuniones con un embajador, un gigante tecnológico, empresarios extranjeros, académicos y un director de cine. “Eres un invitado bienvenido en cualquiera de ellos”, le dijo.

Michael Wolff

Michael Wolff

Michael Wolff, periodista y autor estadounidense conocido por su exitoso libro Fire and Fury, también aparece en la correspondencia recientemente expuesta.

Un correo de 2015 llama particularmente la atención: Wolff informó a Epstein que CNN planeaba interrogar a Trump —entonces candidato presidencial— sobre su relación con Epstein.

Epstein respondió: “Si pudiéramos preparar una respuesta para él, ¿qué crees que debería ser?”

Ambos discuten luego una estrategia, con Wolff escribiendo: “Creo que deberías dejar que se ahorque solo”.

En otro mensaje de octubre de 2016, apenas días antes de las elecciones presidenciales, Wolff le ofreció a Epstein la oportunidad de conceder una entrevista que podría “acabar” con Trump.

Al reaccionar ante la publicación de los correos, Wolff declaró en un video de Instagram: “Algunos de esos correos son entre Epstein y yo, con Epstein hablando sobre su relación con Donald Trump. He estado intentando hablar de esta historia durante mucho tiempo”.

Wolff había publicado previamente grabaciones de sus conversaciones con Epstein y reconoció haberlo entrevistado “periódicamente” mientras investigaba Fire and Fury.

Larry Summers

Larry Summers

Los documentos también revelan una extensa correspondencia entre Epstein y Larry Summers, exsecretario del Tesoro bajo el presidente demócrata Bill Clinton.

Su relación ya era conocida, pero los nuevos archivos muestran un vínculo mucho más cercano de lo que se había informado previamente.

Ambos se reunían con frecuencia a cenar, y Epstein a menudo intentaba conectar a Summers con figuras globales de alto nivel —en un momento incluso le propuso una reunión con el “presidente [sic] de las Naciones Unidas, persona interesante para ti”.

A finales de noviembre de 2016, poco después de la elección de Trump, Summers escribió a Epstein: “No dediques ningún esfuerzo a nada sobre mí con Trump”.

Los correos de 2017 a 2019 —mucho después de la condena de Epstein en 2008— sugieren un notable grado de intimidad personal.

En un intercambio, Summers, quien también había sido presidente de la Universidad de Harvard, buscó el consejo de Epstein sobre cómo manejar una relación con una “conocida femenina”, a pesar de estar casado con la profesora de Harvard Elisa New.

También recurrió a Epstein para recaudar 110 000 dólares para uno de los proyectos de poesía de New.

Su enredo financiero ya había salido a la luz en 2023, cuando The Wall Street Journal informó sobre un intercambio de 2014 en el que Summers pidió a Epstein ayuda para asegurar 1 millón de dólares de financiamiento para uno de los proyectos de su esposa.

Esta semana, Summers emitió un comunicado de disculpa. “Tengo grandes arrepentimientos en mi vida”, escribió. “Como he dicho antes, mi relación con Jeffrey Epstein fue un grave error de juicio”.

‘Príncipe’ Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor con Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell

Según los correos electrónicos recién publicados, Epstein parece haber confirmado que Andrew Mountbatten-Windsor fue fotografiado con Virginia Giuffre y que ambos estaban íntimamente vinculados.

Mountbatten-Windsor, quien recientemente fue despojado de sus títulos de príncipe y duque de York por su relación con Epstein, abusó sexualmente de Giuffre cuando tenía 17 años en tres ocasiones, después de que Epstein y su asociada, la condenada delincuente sexual infantil Ghislaine Maxwell, la traficaran.

Una foto tomada en 2001 por Epstein muestra a un joven Andrew con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre.

El ex príncipe ha declarado que no tiene “recuerdo” de la foto ni de la joven que aparece en ella, y ha sugerido repetidamente que podría ser falsa.

No obstante, un correo de julio de 2011 enviado por Epstein dice: “Sí, ella [Giuffre] estuvo en mi avión y sí, se tomó una foto con Andrew”.

La versión de Epstein contradice la afirmación del ex príncipe de que nunca conoció a Giuffre y su sugerencia sostenida de que la imagen podría haber sido manipulada.

Los documentos —publicados por los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara— también confirman que Andrew y Epstein permanecieron en contacto cuatro meses después de que el príncipe afirmara que su relación había terminado.

Giuffre —una acusadora prominente de Epstein y Mountbatten-Windsor— murió por suicidio a los 41 años en abril.

Landon Thomas Jr.

Landon Thomas Jr.

El ex periodista del New York Times, Landon Thomas Jr., también aparece en múltiples ocasiones en la lista de correos recién publicados, confirmando su estrecha conexión con el condenado delincuente sexual.

Thomas alertó al desprestigiado financiero después de ser contactado por el ex policía convertido en reportero John Connolly sobre el libro que se convirtió en Filthy Rich, según un conjunto de correos electrónicos publicados.

“Sigo recibiendo llamadas de ese tipo que está haciendo un libro sobre ti —John Connolly. Parece muy interesado en tu relación con los medios de comunicación. Le dije que eras un tipo increíble :),” escribió Thomas a Epstein en un correo fechado el 1 de junio de 2016.

Connolly, quien murió en enero de 2022 a los 78 años, publicó Filthy Rich: The Shocking True Story of Jeffrey Epstein en octubre de 2016, compartiendo la autoría con el famoso escritor James Patterson.

Thomas envió un correo a Epstein: “Creo que el gran problema es desligarte de Andrew. Quiero decir, al final, él tuvo sexo consensuado con [redactado]. Y [redactado] trabajaba para ti. Lo demás es pura apariencia. ¡Tú has seguido adelante! La gente no lo sabe y no puede aceptarlo a menos que lo digas explícitamente”.

Otros correos del conjunto de más de 20 000 documentos publicados el miércoles detallan la relación amistosa de Thomas con Epstein a lo largo de los años —revelando que el periodista aprovechaba el conocimiento del depredador para obtener información de fondo sobre una posible historia sobre Arabia Saudita.

Otro correo, parte de un hilo más largo fechado entre 2015 y 2016, muestra a Epstein escribiendo: “¿Quieres fotos de Donald y chicas en bikini en mi cocina?”, a lo que Thomas respondió: “¡Sí!!”

Tom Barrack

Tom Barrack

Barrack fue asesor presidencial estadounidense e inversionista, y actualmente se desempeña como embajador de EE.UU. en Turquía y enviado especial de Trump a Siria, bajo el control de HTS.

Un intercambio de 2016 entre Epstein y Barrack ha generado especial atención.

En marzo de ese año, Epstein le escribió a Barrack: “Envía fotos tuyas con un niño. Hazme sonreír.” Los documentos no especifican a qué niño se refería.

El mensaje llegó poco después de que Epstein le dijera a Barrack que estaba recibiendo “muchas llamadas” sobre su amistad con Trump, pero que había decidido no responder. Barrack había sugerido anteriormente que ambos deberían “ponerse al día”.

Para ese momento, el abuso sexual de Epstein contra menores ya era ampliamente conocido, y él había cumplido aproximadamente un año en prisión por agredir sexualmente a una niña de 14 años a la que había contratado como “masajista”. A pesar de ello, la comunicación entre ambos continuó.

Barrack, quien fue confirmado como embajador de EE.UU. en Turquía en abril, no ha comentado públicamente sobre los correos.

Steve Bannon

Steve Bannon

Los mensajes de texto divulgados por la Cámara de Representantes revelan que Jeffrey Epstein actuó como asesor informal del exestratega de Trump y figura central del movimiento MAGA, Steve Bannon, durante una campaña mediática en agosto de 2018.

El objetivo era doble: defender a Trump y impulsar los proyectos mediáticos de Bannon.

Los mensajes, que abarcan del 17 al 23 de agosto, muestran a Epstein entrenando a Bannon para apariciones televisivas y afinando su discurso político.

Bannon —uno de los arquitectos del movimiento MAGA que llevó a Trump a la presidencia dos veces— mantuvo comunicaciones directas y secretas con el delincuente sexual convicto.

A comienzos de este año, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, declaró que “Bannon está en los archivos de Epstein”. El nuevo material lo confirma.

Los documentos también muestran a Bannon organizando una reunión privada con Epstein. Preocupado por ser visto, Bannon escribió:

“¿Hay alguna otra entrada aparte de la puerta principal? Te están vigilando a todas horas.”

Epstein le respondió:

“Hay una entrada trasera… súper segura. Alguien puede encontrarte y acompañarte adentro”.

Bannon aceptó.

Peter Thiel

Peter Thiel

La última publicación de documentos también sitúa al inversionista multimillonario y seguidor ocasional de Trump, Peter Thiel, nuevamente en la órbita de Epstein. Thiel ya había aparecido en un lote anterior de archivos publicados en septiembre.

Epstein le escribió al cofundador de PayPal en noviembre de 2018: “Me gustaron tus exageraciones sobre Trump, no mentiras (…). Ven a visitarme al Caribe en diciembre.”

La isla privada de Epstein —lugar de muchos de sus crímenes— formaba parte de su método característico para atraer a figuras poderosas. El representante de Thiel dijo a Politico que él “nunca visitó la isla”.

Otros documentos muestran que Thiel programó un almuerzo con Epstein el 27 de noviembre de 2017 en Nueva York.

Thiel ha reconocido anteriormente que se reunió con Epstein algunas veces tras ser presentado por otro ejecutivo de Silicon Valley en 2014.

Archivos de Epstein e Irán

Una de las revelaciones más inesperadas en los correos recientemente publicados es la frecuencia con la que Irán aparece en su correspondencia.

Irán es uno de los temas geopolíticos más mencionados en toda la serie de archivos, con cientos de referencias distribuidas en correos electrónicos que abarcan más de una década.

Las referencias aparecen de diversas formas: artículos reenviados, análisis políticos e intercambios con figuras influyentes a nivel global que parecían ansiosas por discutir la política interna de Irán, su programa nuclear y sus políticas regionales.

Decenas de artículos sobre Irán se compartieron entre Epstein y una red de diplomáticos, periodistas, multimillonarios y estrategas políticos.

En algunos casos, figuras públicas conocidas enviaban a Epstein extensos análisis sobre las negociaciones nucleares de Irán o su estrategia militar regional. En otros, Epstein mismo iniciaba la conversación, reenviando documentos de think tanks, evaluaciones económicas y comentarios especializados.

El volumen y el tono de estos intercambios sugieren que Irán no era un interés pasajero para Epstein.

Por el contrario, parece haber sido uno de los temas geopolíticos centrales que monitoreaba y discutía con contactos poderosos, lo que plantea nuevas preguntas sobre si su papel se extendía más allá de las finanzas y la ingeniería social hacia el ámbito de la influencia geopolítica silenciosa, la recopilación de información o la creación de redes vinculadas a la inteligencia, en particular respecto a sus conexiones con la agencia de espionaje israelí Mossad.

Un giro inesperado

Los nuevos archivos destacan un patrón crucial: a pesar de los años de negativas públicas de Trump, él estaba plenamente consciente del comportamiento de Epstein hacia niñas menores de edad —y permaneció en silencio.

El domingo, tras desestimar el renovado enfoque sobre Epstein como un “engaño demócrata” destinado a “desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano”, Trump realizó un sorprendente giro de 180 grados.

En cuestión de horas, instruyó a los republicanos del Congreso a votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein —revirtiendo así su histórica oposición.

Legisladores de la Cámara, incluidos varios republicanos, forzaron una votación para liberar documentos de Epstein en poder del gobierno y desclasificados. Aún no está claro si el Senado seguirá el mismo camino, especialmente ahora que Trump ha cambiado públicamente su postura.

Si la legislación se aprueba en ambas cámaras, Trump mismo tendría que autorizar la publicación —colocándolo directamente en el centro de un escándalo del que ha pasado años intentando distanciarse.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.