Plan de EEUU para Gaza excluye a palestinos y legitima ocupación israelí

La Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre el llamado “plan de paz para Gaza” del presidente estadounidense Donald Trump fue adoptada el lunes con 13 votos a favor, mientras que solo Rusia y China se abstuvieron.

Por Robert Inlakesh *

Aunque Washington ha utilizado repetidamente su poder de veto durante los últimos dos años para bloquear los esfuerzos destinados a poner fin al genocidio en Gaza, esta vez aprovechó el frágil acuerdo de “alto el fuego” para impulsar una resolución que, en la práctica, recompensa a Israel por su asalto genocida contra el territorio palestino sitiado.

Desde el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos ha vetado seis resoluciones distintas del CSNU que buscaban detener la guerra genocida de Israel en Gaza. Esto se ajusta a un patrón de larga data: desde 1970, EE.UU. ha ejercido su veto al menos en 51 ocasiones para derribar resoluciones críticas con Israel o que lo condenaban.

La administración Trump ha empleado el veto en dos ocasiones, la más reciente en septiembre de 2024, continuando así el enfoque adoptado por la administración anterior encabezada por el presidente Joe Biden.

El 25 de marzo de 2024 se presentó la Resolución 2728 del CSNU, marcando la única instancia durante el genocidio en la que EE.UU. optó por abstenerse, permitiendo así que la resolución fuera aprobada. La medida pedía un alto el fuego temporal para el resto del mes sagrado islámico de Ramadán, al que en ese momento le quedaban aproximadamente dos semanas.

Inmediatamente después de que la resolución se aprobara con 14 votos a 0, funcionarios del régimen israelí y grupos de colonos criticaron al entonces presidente Joe Biden y a su administración.

A pesar de que, bajo el Artículo 25 de la Carta de la ONU, todas las resoluciones del Consejo de Seguridad han sido tratadas históricamente como vinculantes, Washington declaró rápidamente que la Resolución 2728 no tenía carácter vinculante. En la práctica, fue un mensaje para Israel de que podía desatender las decisiones del Consejo de Seguridad, algo que hizo sin enfrentar consecuencia alguna.

Otra operación de “cambio de régimen”

Con la aprobación de la Resolución 2803 del CSNU, esencialmente el controvertido “plan de 20 puntos” de Trump, la Casa Blanca está ahora tratando la medida como vinculante.

El plan ha sido rechazado por todas las facciones políticas y de resistencia palestinas, excepto por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que muchos palestinos consideran poco representativa.

Aunque la resolución en su conjunto es ampliamente percibida por los palestinos como parcial y diseñada para servir a los intereses de Israel y de los regímenes árabes, dos disposiciones destacan como absolutamente inaceptables: la propuesta Junta de Paz (BoP, por sus siglas en inglés) y la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés).

La llamada “Junta de Paz” sería presidida por Donald Trump y está destinada a funcionar como una autoridad administrativa que gobernaría efectivamente la Franja de Gaza. En la práctica, esto convertiría a Trump en un gobernante no electo de Gaza, facultado, junto con otros funcionarios aún no nombrados, para ejercer control ejecutivo completo sobre la reconstrucción, la distribución de la ayuda y todos los aspectos de la implementación del alto el fuego.

Aunque formalmente la BoP se describe como temporal, no se ha establecido un marco temporal claro, salvo su mandato que requeriría renovación el 31 de diciembre de 2027, lo que implica una ocupación extranjera liderada por Estados Unidos en Gaza de al menos más de un año.

Luego está la Fuerza Internacional de Estabilización, que genera preocupaciones aún más profundas. Liderada por Estados Unidos y operando “en estrecha consulta y cooperación” con Israel y Egipto, la ISF no sería una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

En cambio, sería una fuerza de invasión extranjera encargada explícitamente de enfrentar y desarmar a los grupos de resistencia palestinos. La intención queda clara en el siguiente extracto:

“La ISF trabajará con Israel y Egipto, sin perjuicio de sus acuerdos existentes, junto con la recién entrenada y evaluada fuerza policial palestina, para ayudar a asegurar las áreas fronterizas; estabilizar el entorno de seguridad en Gaza asegurando el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluyendo la destrucción y la prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales; proteger a los civiles, incluyendo operaciones humanitarias; entrenar y brindar apoyo a las fuerzas policiales palestinas evaluadas; coordinar con los Estados relevantes para asegurar corredores humanitarios; y llevar a cabo tareas adicionales que sean necesarias en apoyo del Plan Integral”.

En otras palabras, se trata de una operación de “cambio de régimen” respaldada por el CSNU, cuyo objetivo es desmilitarizar por completo la Franja de Gaza, mientras se seleccionan a dedo los reclutas de una “fuerza policial” palestina que no estaría afiliada a ningún partido político importante, facción ni a la Autoridad Palestina (AP) con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.

Parece que parte de esta nueva fuerza palestina estaría compuesta por cuatro escuadrones de la muerte vinculados a Daesh, controlados por Israel dentro del área de Gaza que ocupa ilegalmente.

La resolución también afirma que la ISF “protegerá a los civiles”, una afirmación que suena vacía, dado que la principal amenaza para los civiles en Gaza ha sido el ejército israelí, al que la ISF no enfrentaría, sino con el que coordinaría. Si EE.UU. define a las “fuerzas armadas no estatales” palestinas como una amenaza, su desarme anularía, según esta lógica, la necesidad de una fuerza de protección.

Además, las nuevas “fuerzas policiales palestinas” serían técnicamente actores no estatales, ya que no operarían bajo la AP que representa al Estado de Palestina ante la ONU.

Incluso si lo hicieran, ni EE.UU. ni el régimen israelí reconocen a Palestina como un Estado. Por lo tanto, armar a estas nuevas “fuerzas policiales palestinas” equivaldría técnicamente a la creación de un actor armado no estatal, que podría prepararse, quizás, para desempeñar un papel similar al del Ejército del Sur del Líbano (SLA) de Israel.

Fracasos de un sistema de la ONU controlado por EE.UU.

Inicialmente, tanto Rusia como China habían expresado su oposición al borrador de resolución propuesto por EE.UU., citando su sesgo inherente contra el pueblo palestino. Moscú incluso presentó una propuesta alternativa, lo que generó especulaciones sobre un posible veto a la Resolución 2803 del CSNU.

En respuesta, Estados Unidos señaló que si Rusia o China vetaban la resolución, daría luz verde a sus aliados israelíes para romper el alto el fuego, como si aún no lo hubieran hecho.

Al mismo tiempo, los miembros árabes y de mayoría musulmana del Consejo de Seguridad de la ONU comenzaron a elogiar la resolución, a pesar de que Hamás realizó un llamado directo a Argelia para que se opusiera a ella.

En cambio, estos Estados se alinearon uno tras otro para apoyar lo que muchos palestinos consideran una resolución de “cambio de régimen”, con Argel incluso ofreciendo elogios a Trump.

Esto colocó a Pekín y Moscú en una posición difícil: podían ejercer su veto y arriesgarse a un colapso total del alto el fuego, o abstenerse y expresar sus objeciones desde la barrera.

Finalmente, optaron por lo segundo, permitiendo que EE.UU. impusiera su agenda en el Consejo de Seguridad, demostrando una vez más la capacidad de Washington para afirmar su dominio en el escenario global.

El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, advirtió durante la sesión que la ISF podría convertirse en parte activa del conflicto según la redacción de la resolución. También acusó a EE.UU. de presionar a los Estados miembros para asegurar su apoyo.

Por su parte, el representante permanente de China ante el CSNU, Fu Chong, argumentó que EE.UU. “apresuró al Consejo para tomar una decisión crítica sobre el futuro y el destino de Gaza”, agregando que muchas de las preocupaciones planteadas por los Estados miembros fueron ignoradas.

“Si bien persistían grandes preocupaciones y serias diferencias entre los miembros, el titular del borrador obligó al Consejo a actuar sobre la resolución. Estamos profundamente decepcionados por un enfoque de este tipo, que falta al respeto a los miembros del Consejo y daña su unidad”, continuó.

A pesar de todo esto, el director del Grupo Internacional de Crisis de la ONU, Richard Gowan, describió la aprobación de la resolución como un “ganar-ganar”. En sus palabras: “Es una victoria diplomática para Trump, pero también un reconocimiento de que la ONU importa”.

Tanto Rusia como China enfrentaron fuertes críticas por parte de activistas de derechos humanos y ciudadanos en línea por ceder a la presión de EE.UU. y traicionar al pueblo palestino.

El 16 de septiembre, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio en la Franja de Gaza.

El mes anterior, tras la declaración de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC) de que se estaba produciendo hambre en el territorio sitiado, el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que “el hambre no se trata de comida; es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana”. Añadió: “Es un desastre causado por el hombre, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma”.

Además, el principal órgano judicial de la ONU, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha emitido una serie de fallos que Israel ha ignorado repetidamente, violaciones que han sido documentadas extensamente por múltiples agencias de la ONU.

Dado que las Naciones Unidas son plenamente conscientes de que Israel ha cometido genocidio, el crimen más grave del derecho internacional, la aprobación de una resolución que no exige rendición de cuentas, sino que busca involucrar a una fuerza militar multinacional en una misión diseñada para avanzar los objetivos israelíes en la Franja de Gaza, resulta particularmente grave.

Esto constituye una acusación directa al sistema de la ONU, que ha fracasado en imponer cualquier consecuencia a Israel por crímenes de la más alta gravedad.

Lejos de representar un “ganar-ganar” para EE.UU. y la ONU, este resultado constituye victorias para Tel Aviv y Washington, mientras socava aún más la credibilidad y eficacia de un sistema de la ONU que parece incapaz de hacer cumplir incluso los principios más fundamentales del derecho internacional.

Durante más de dos años, el Consejo de Seguridad de la ONU estuvo rehén del veto estadounidense, y aun cuando finalmente se aprobó una resolución de alto el fuego, Washington la socavó permitiendo que Israel la ignorara por completo.

Aunque Rusia y China han intentado promover un equilibrio multipolar, la Resolución 2803 del CSNU demuestra que ese momento aún no ha llegado, y que Estados Unidos sigue plenamente capaz de presionar y coaccionar a la comunidad internacional para que cumpla con sus objetivos.

* Robert Inlakesh es periodista, escritor y analista político que ha vivido y reportado desde la Cisjordania ocupada.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.