CSNU aprueba plan de Trump que autoriza una fuerza internacional en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el proyecto de resolución presentado por EE.UU. para establecer una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) aprobó la noche de este lunes una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en el enclave palestino.

La iniciativa obtuvo el apoyo de trece de los quince miembros del Consejo, mientras que Rusia y China optaron por abstenerse.

Según el texto de la resolución, los Estados miembros podrán integrarse en el Consejo de Paz, concebido como una autoridad transitoria encargada de supervisar la reconstrucción y la recuperación económica de Gaza.

🔴URGENTE. El Consejo de Seguridad adopta una resolución que respalda el plan del presidente Trump para #Gaza, y que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.

A FAVOR: 13

EN CONTRA: 0

ABSTENCIONES: 2 (Rusia y China) pic.twitter.com/qWJ9otrHUX — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 17, 2025

El documento también autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, que será responsable de llevar a cabo la desmilitarización del enclave, incluyendo la retirada de armas y la destrucción de la infraestructura militar.

Además, menciona la creación de un Estado palestino independiente únicamente como una posibilidad futura, condicionada a reformas en la Autoridad Nacional Palestina y al inicio de la reconstrucción en Gaza.

Según el informe, el documento no hace ninguna referencia al marco de los dos Estados y el plan de 20 puntos de Trump descarta cualquier papel directo o indirecto del Movimiento de Resistncia Islámica de Palestina (HAMAS) en el futuro gobierno de Gaza.

Moment of the International Security Council's vote on a resolution supporting Trump's peace plan for Gaza, which includes establishing an international force in Gaza, disarming Hamas, and a path toward establishing a Palestinian state: pic.twitter.com/AWAIGltGmj — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 17, 2025

Trump celebra la aprobación de la resolución sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la resolución propuesta por Washington para establecer una fuerza internacional en la Franja de Gaza.

“Felicito al mundo por la votación histórica del Consejo de Seguridad, que ha dado lugar a la creación del Consejo de Paz en Gaza, el cual presidiré”, expresó Trump a través de un comunicado publicado en su red social, Truth Social.

El mandatario norteamericano afirmó que “esta resolución del Consejo de Seguridad representa uno de los mayores consensos en la historia de la ONU y conducirá a una mayor paz en todo el mundo”.

Trump calificó la medida como “un momento verdaderamente histórico” y agradeció tanto a la ONU como a todos los países miembros del Consejo de Seguridad. Además, indicó que los detalles sobre los miembros del denominado Consejo de Paz en Gaza y otros aspectos serán anunciados en las próximas semanas.

HAMAS rechaza el borrador de resolución propuesto por EEUU

La aprobación del borrador de resolución propuesto por Estados Unidos para crear una fuerza internacional en la Franja de Gaza por parte del Consejo de Seguridad de la ONU fue recibida con una fuerte y negativa reacción por parte de HAMAS.

“La resolución del Consejo de Seguridad no solo no satisface las demandas y los derechos políticos y humanos del pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza, sino que impone un mecanismo de tutela internacional sobre Gaza, que es rechazado por nuestro pueblo, nuestras fuerzas y nuestros grupos”, denunció HAMAS en un comunicado emitido la madrugada de este martes.

Asimismo, el movimiento palestino puso de manifiesto que “esta resolución impone un mecanismo para lograr los objetivos de los ocupantes, a pesar de que fracasaron en alcanzarlos mediante su guerra salvaje y destructiva”.

Previamente, Osama Hamdan, un alto miembro de HAMAS, declaró que el proyecto de resolución estadounidense vulnera las leyes internacionales y que “ningún palestino sensato podría aceptar este proyecto en su forma actual”.

ayk/hnb