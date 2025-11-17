EEUU impulsa en la ONU una fuerza internacional para Gaza, criticada por HAMAS

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el proyecto de Estados Unidos sobre el despliegue de una fuerza internacional en Gaza y su futura reconstrucción.

Este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU debate la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, un proyecto impulsado por Estados Unidos que propone crear una fuerza internacional y un organismo externo para gestionar la situación en la Franja y su futura reconstrucción. Washington sostiene que este mecanismo es necesario para estabilizar el territorio, mientras Israel presiona para que el texto garantice plenamente su seguridad y límite cualquier avance político para los palestinos.

Las facciones palestinas han rechazado el proyecto estadounidense. Advierten que la propuesta impone UNA tutela extranjera, abre la puerta a la “dominación” sobre la toma de decisiones nacionales y otorga poderes excesivos a un organismo internacional para administrar Gaza. Insisten en que la ayuda humanitaria debe gestionarse por instituciones palestinas, y sin exigir el desarme ni las condiciones que afecten su derecho a la resistencia.

La iniciativa divide al Consejo: Estados Unidos la impulsa, Israel pide ajustes más estrictos y otros miembros, como Rusia y China, cuestionan que se avance sin consenso palestino. La votación podría determinar si el plan sigue adelante o vuelve a negociaciones.

En medio de fuertes presiones internacionales, las facciones palestinas advierten que no aceptarán ningún proyecto que limite su soberanía. La decisión de hoy en el Consejo de Seguridad marcará el rumbo de la fase dos del acuerdo sobre Gaza.

Huda Hegazi, Gaza

