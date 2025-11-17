Los belgas exigen sancionar a Israel por el genocidio en Gaza

Miles de manifestantes en Bruselas condenaron la campaña militar de Israel en Gaza, exigiendo sanciones políticas y económicas, y un embargo de armas por parte de la UE.

Miles de manifestantes inundaron las calles de Bruselas el domingo 16 de noviembre para expresar su condena enérgica a la campaña militar de Israel en Gaza. Los participantes marcharon por el centro de la ciudad, ondeando banderas palestinas. Imágenes aéreas capturaron la magnitud de la protesta, mientras las multitudes se movían al unísono, portando pancartas que denunciaban la violencia en curso contra el pueblo palestino.

Los manifestantes presentaron demandas claras, exigiendo que la Unión Europea suspendiera su acuerdo de asociación con Israel y que el gobierno belga implementara un embargo total de armas. La marcha recibió un amplio apoyo de la sociedad civil, con la participación de varios sindicatos belgas, lo que reflejó el carácter transversal y popular de la protesta.

Fuente: Instagram

hae/tmv