Irán asegura estar listo para guerra aún más compleja que la anterior- Noticiero 13:30

Irán dice que sus Fuerzas Armadas están listas para una guerra probable más compleja. Jara y Kast disputarán el balotaje presidencial en Chile en diciembre.

1. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de brigada Ali Mohamad Naini advirtió que las Fuerzas Armadas del país están preparadas, incluso para una guerra más compleja que la lanzada por Israel en junio.

2. El movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, HAMAS urge a los países garantes de la tregua a presionar a Israel para que este régimen cumpla con el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

3. La candidata comunista y un miembro de la ultraderechista disputarán la segunda vuelta este 14 de diciembre, en Chile. Quien gane tendrá que gobernar con un parlamento mayoritariamente de derecha, también electo en la jornada electoral de este domingo.

hae/tmv