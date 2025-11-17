Irán y Rusia abogan por mejorar nexos, aparte de cualquier evento

Irán y Rusia barajan vías para reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos, independientemente de cualquier acontecimiento internacional en curso.

En una reunión sostenida este lunes en Moscú (capital de Rusia) con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, el primer vicepresidente de la República Islámica de Irán, Mohamad Reza Aref, ha expresado satisfacción por el progreso de las relaciones entre los dos países, apreciando las posturas de apoyo de Moscú a Teherán en los foros internacionales, particularmente en lo tocante a los asuntos relacionados con el mecanismo ‘snapback’.

Aref ha destacado la estrecha cooperación entre los dos países en el marco de organizaciones regionales e internacionales como el grupo BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEE), subrayando que estas organizaciones tienen un gran potencial, y la cooperación dentro de su marco puede aportar una nueva dinámica a los nexos iraní-rusos.

Ha subrayado que Irán cree en la expansión de las relaciones con Moscú y ha afirmado que “estas relaciones pueden desarrollarse independientemente de cualquier acontecimiento internacional en curso”.

Por su parte, el primer ministro ruso ha transmitido sus cordiales saludos al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y recordando su reciente visita a Teherán y su encuentro con él, ha declarado que la Federación Rusa busca consolidar sus relaciones con Irán sobre la base de los principios de buena vecindad, haciendo referencia al Tratado de Asociación Estratégica integral firmado entre ambos países y al firme interés de Moscú en implementar todos los entendimientos dentro de este marco.

Mishustin también ha anunciado que el acuerdo de libre comercio entre Irán y la Unión Económica Euroasiática ya ha entrado en vigor, lo que contribuirá a aumentar el volumen del comercio entre ambos lados.

El titular ruso ha remarcado la importancia del corredor Norte-Sur como una ruta estratégica para los países de la región euroasiática, y ha hecho un llamamiento para reforzar las capacidades de transporte y tránsito, y completar la infraestructura necesaria para servir a los intereses de los diversos países de la zona.

Rusia es anfitrión de la 24.ª reunión de jefes de gobierno de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái.

Irán y Rusia, como aliados cercanos y estratégicos, han profundizado sus relaciones en diversos sectores, a pesar de las severas sanciones impuestas por Occidente.

En varias ocasiones anteriores, los mandatarios de ambos países han expresado satisfacción por el alto nivel alcanzado en las relaciones de buena vecindad, y han reafirmado su disposición a trabajar de manera conjunta para ampliar la cooperación mutua.

