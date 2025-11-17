98 palestinos murieron y cientos desaparecieron en cárceles israelíes

Al menos 98 palestinos han muerto, bajo custodia israelí desde octubre, mientras se desconoce el paradero de cientos de detenidos en Gaza, avisa una ONG.

Un grupo de derechos humanos que opera en Israel ha registrado la muerte de al menos 98 palestinos en dependencias penitenciarias o bajo custodia militar de Israel desde el 7 de octubre de 2023, en muchos casos aparentemente como consecuencia directa de torturas, negligencia médica y privación de alimentos a manos de soldados y funcionarios penitenciarios del régimen.

Además, el informe de Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI, por sus siglas en inglés) publicado este lunes alerta que cientos de detenidos de Gaza se encuentran desaparecidos, por lo que el número real de muertes podría ser mucho mayor.

El informe documentó hasta agosto la muerte de 94 palestinos, 46 en cárceles y 52 bajo custodia militar, a los que se sumaron cuatro fallecidos tras la difusión del informe.

Del total, 68 eran de Gaza y 26 procedían de la Cisjordania ocupada o tenían nexos israelíes.

PHRI ha advertido que los palestinos detenidos se enfrentan a “una amenaza inminente para su vida y su salud” y señalado un “patrón preocupante de violaciones sistemáticas de derechos humanos”.

Los registros, testimonios y pruebas recopilados indican que, además del genocidio perpetrado en Gaza, las autoridades israelíes han lanzado un ataque sin precedentes contra los palestinos en cárceles sionistas.

La ONG ha destacado que estas cifras son aproximadas y que, debido a la práctica de desapariciones forzosas del ejército de Israel desde operaciones del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) el 7 de octubre de 2023, el número real de muertes podría ser mucho mayor.

Los hallazgos de PHRI documentaron muertes causadas por tortura y negligencia médica, lo que apunta a una “política deliberada de Israel de matar a palestinos bajo custodia”.

Los resultados de autopsias y testimonios de abogados mostraron un patrón sistemático de violencia severa, incluyendo traumatismos craneales, hemorragias internas, costillas rotas, desnutrición extrema y negación de atención vital.

También el Ministerio de Salud de Gaza ha denunciado reiteradamente que la mayoría de los cuerpos devueltos muestran “signos de abuso y de tortura” y es difícil su identificación. Además, la ONG avisa que Israel ha ocultado estas muertes y bloqueado investigaciones.

Datos secretos israelíes mostraron que la mayoría de los prisioneros palestinos de Gaza que murieron en cárceles eran civiles, según una investigación conjunta de The Guardian, la revista +972 y el sitio web en hebreo Local Call.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes en Gaza han provocado la muerte de aproximadamente 69 483 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, dejando el territorio casi inhabitable.

El acuerdo de alto el fuego entre HAMAS y el régimen de Tel Aviv ha permitido la devolución de cuerpos y el intercambio de retenidos israelíes en Gaza mientras Israel obstruye la liberación de presos palestinos.

