Ben Gvir impulsa plan de “prisión de cocodrilos” para presos palestinos

Un ministro ultraderechista israelí ha anunciado medidas iniciales para evaluar la construcción de una prisión especial para prisioneros palestinos rodeados de cocodrilos

Los medios israelíes han informado este jueves que, por orden directa del ministro extremista de seguridad interna del régimen israelí, Itamar Ben-Gvir, agentes del servicio penitenciario de Israel se desplazaron a la zona de Hamat Gader, en el norte de los territorios ocupados, para evaluar la viabilidad de construir una nueva prisión destinada a prisioneros palestinos, que estaría rodeada y vigilada por cocodrilos.

De acuerdo con fuentes conocedoras del asunto, Ben-Gvir ha ordenado a altos mandos del servicio penitenciario evaluar la viabilidad del proyecto, tomando como base un enfoque que integra barreras naturales dentro de los sistemas de seguridad. Por el momento, el análisis se encuentra en una fase inicial y meramente conceptual.

Asimismo, durante la visita, el personal de la oficina de investigaciones criminales de Israel examinó detalladamente las condiciones de alojamiento, alimentación y seguridad de los cocodrilos, según informó la cadena 7 de Israel.

El objetivo de la inspección es evaluar la viabilidad logística y económica del proyecto, que, según Ben-Gvir, busca disuadir a los palestinos y reforzar la disuasión general.

El informe ha indicado que la compra de un cocodrilo pequeño costaría alrededor de 8000 dólares, mientras que un ejemplar adulto podría alcanzar los 20000 dólares, un gasto elevado que requiere un análisis presupuestario detallado.

La zona de al sur de los Altos del Golán, es conocida por sus manantiales termales con propiedades terapéuticas, su granja de cocodrilos y hoteles de lujo, y ha sido un destino turístico durante miles de años. La granja de cocodrilos es la única de su tipo en toda Asia Occidental.

El proyecto está inspirado en una prisión ubicada en los Everglades, en Florida, propuesta anteriormente por el presidente estadounidense, Donald Trump, que también contemplaba el uso de cocodrilos como medida de seguridad para evitar fugas.

Previamente, el canal 13 de Israel había señalado que, aunque la propuesta resulta inusual y ha sido objeto de burlas, la policía israelí ya inició un estudio de viabilidad para su construcción.

Abogados palestinos han recopilado testimonios que señalan que los prisioneros son sometidos a torturas sistemáticas en las instalaciones israelíes, incluyendo golpizas severas, hambre, negligencia médica y otros tratos brutales.

Según la Sociedad de Prisioneros Palestinos, unos 80 palestinos han muerto bajo custodia israelí desde octubre de 2023, cuando el régimen de Tel Aviv lanzó su guerra genocida contra la Franja de Gaza.

