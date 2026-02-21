Eslovaquia cortará electricidad a Ucrania si no accede a petróleo ruso

El Gobierno de Eslovaquia advirtió a Ucrania que, si no llegan los envíos de petróleo ruso antes del lunes, cortará el suministro eléctrico de emergencia.

“Si el presidente ucraniano no reanuda el suministro de petróleo a Eslovaquia el lunes, ese mismo día pediré a las compañías eslovacas pertinentes que detengan el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania”, publicó el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en un mensaje en sus redes sociales.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también apoyó la medida, aunque sin fijar un plazo límite.

El viernes, Budapest confirmó que está bloqueando el préstamo de 90 000 millones de euros para Ucrania de la UE por el mismo motivo: a decisión de Kiev de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, lo que está poniendo en riesgo, según ha advertido, su seguridad energética.

El oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa, está en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.

Fico ha lamentado que “el presidente ucraniano se niega a comprender nuestro enfoque pacifista y, como no apoyamos la guerra, se comporta con malicia hacia Eslovaquia”.

Tras acusar al presidente ucraniano de comportarse como un ingrato. “Primero, detuvo el suministro de gas a Eslovaquia y ahora ha interrumpido el suministro de petróleo, lo que nos causa aún más pérdidas y dificultades logísticas”, fustigó.

“Desde el comienzo de la guerra, Eslovaquia ha estado ayudando a Ucrania. Alrededor de 180 000 ucranianos se encuentran actualmente en nuestro territorio, brindamos asistencia humanitaria y organizamos reuniones gubernamentales conjuntas. Estamos haciendo mucho más por Ucrania que otros países”, indicó el primer ministro.

Fico expresó que “Eslovaquia no puede aceptar las relaciones entre Eslovaquia y Ucrania como un billete de ida que solo beneficia a Ucrania” porque “Eslovaquia es un país orgulloso y soberano, y yo soy un eslovaco orgulloso y soberano”.

Por todo ello, Fico anunció que “si el suministro de petróleo a Eslovaquia no se reanuda el lunes”, solicitara a la energética estatal SEPS “que suspenda el suministro eléctrico de emergencia a Ucrania” en pleno invierno y ante la amenaza de nuevos ataques rusos.

Sobre el bloqueo del préstamo de la Unión Eurpea, el presidente eslovaco consideró que se comportó de forma “absolutamente correcto” haber rechazado, como hizo Hungría, el mencionado montante, “dado el comportamiento inaceptable del presidente Zelenski hacia Eslovaquia, a la que ha tratado como un país hostil”.

