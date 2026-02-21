Trump recurre a juego con cifras para intervenir en asuntos de países

El juego con las cifras es parte de la estrategia de EE.UU. para justificar sus intervenciones en asuntos de otros países en el mundo, ha subrayado un politólogo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en una rueda de prensa el viernes que 32 000 personas murieron durante los disturbios de enero en Irán, pese a que no proporcionó la fuente del número de muertos.

En este contexto, el analista internacional, Pablo Jorfé Leal, en una entrevista concedida a HispanTV, ha señalado que “el juego con las cifras siempre ha sido parte de la política de ataque” contra los países que están en desacuerdo con las medidas de Occidente.

Asimismo, ha detallado que Trump, con afirmaciones como “ayudaremos al pueblo iraní” o “estamos en camino” expresadas el pasado enero, busca justificar intervención en los asuntos de otros países.

EE.UU. recurre a manipular las cifras con el fin de “presentar a Trump, como una especie de defensor de las libertades de las sociedades, quien está preocupado por los derechos humanos y la democracia”, ha apostillado.

De acuerdo con el entrevistado, esa maniobra de Trump es un “componente de una estrategia de desestabilización”, pero también tiene un transfondo geopolítico, que es “debilitar a Irán” en medio de tensiones.

En la misma jornada, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha reaccionado a los alegatos de Trump, destacando que, si alguien pone en entredicho la exactitud de estos datos, puede compartir cualquier prueba que tiene.

El 1 de febrero, la oficina de la Presidencia de Irán publicó la lista de nombres y datos de las víctimas totales de los actos terroristas que atravesaron el país en enero.

Fuente: HispanTV Noticias

msr/ncl/hnb