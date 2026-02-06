‘Irán no cede y es muy diferente de Occidente que viola acuerdo nuclear’

Irán reafirma su postura constante en política exterior, destacando su coherencia y seriedad en la escena internacional, afirma un analista internacional.

“Irán no cambia su postura en materia política exterior, es de una línea y por eso se le considera un país serio, donde se le reconoce la transparencia y la confianza al tratar con Irán”, ha afirmado el analista internacional Pablo Jofré Leal, durante una entrevista concedida este viernes con la cadena de HispanTV.

Ha destacado que la responsabilidad de Irán, entendida como un valor y una cualidad que implica asumir las consecuencias de los actos, decisiones y palabras, cumpliendo con los deberes y compromisos, es muy diferente de ese Occidente que ha violado y sigue violando permanentemente el acuerdo nuclear. “La postura persa, moldeada por una historia milenaria que define firmeza de ánimo, conducta y sus particularidades”, ha agregado.

Asimismo, ha señalado que Teherán no cede ante las exigencias de las potencias occidentales, aunque está dispuesto al diálogo y mantiene plena alerta.

La primera ronda de conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unido ha concluido este viernes en Omán en una atmósfera “positiva”, según ha confirmado el canciller iraní, Abás Araqchi.

Las negociaciones entre Teherán y Washington se realizan tras semanas de la incesante retórica bélica de la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que amenazó con una intervención militar en Irán si este no negociaba un nuevo acuerdo nuclear.

La República Islámica de Irán ha dejado claro que no tolerará amenazas y presiones. Ha insistido en que, aunque opta por la diplomacia, no teme una guerra con EE.UU. y está plenamente preparada para ella, advirtiendo que cualquier mínima agresión al país desencadenaría una guerra regional a gran escala.

Fuente: HispanTV Noticias

