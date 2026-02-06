EEUU asesina a 2 civiles en nuevo ataque a un barco en aguas colombianas

El ataque de EE.UU. contra una embarcación en aguas del Pacífico, cerca de Colombia, bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico, dejó dos muertos.

El Comando Sur de Estados Unidos informó el jueves en su cuenta de X de “un ataque cinético letal” estadounidense contra una embarcación que alegó operaba por “organizaciones designadas como terroristas”.

Afirmó que la embarcación se desplazaba por rutas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, aunque no presentaron pruebas que respalden esa acusación.

El ataque se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, que incluye el despliegue sostenido de buques y aeronaves en la región desde agosto pasado.

Washington ha justificado estas operaciones bajo el argumento del combate al narcotráfico, señalando sin evidencias a gobiernos de la región, en particular a Venezuela, como parte del problema.

Estados Unidos ha matado al menos a 123 personas en sus bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el océano Pacífico y el Caribe, en el marco de una campaña llamada Lanza del Sur.

Tras el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a EE.UU. para ser procesados, ocurrido el pasado 3 de enero, la Fiscalía de EE.UU. mantuvo las acusaciones de conspiración para el narcotráfico, pero abandonó la afirmación de que el Cártel de los Soles sea una organización criminal real.

Tras la ofensiva de EE.UU. en Venezuela, los ciudadanos han salido a manifestar en diversas ciudades, exigiendo la liberación de Maduro y Cilia Flores.

