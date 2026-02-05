Expira Nuevo START, el último pacto nuclear entre EEUU y Rusia

El acuerdo Nuevo START, firmado en 2010 entre Estados Unidos, ha expirado, privando a las dos partes de una serie de restricciones sobre sus arsenales nucleares.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) ha finalizado a las 00H00 GMT de hoy jueves, sin que los firmantes acordaran una prórroga o un marco que sustituyera al último tratado de control de armas nucleares entre los rivales.

El acuerdo entró en vigor en febrero de 2011 y limitaba a cada parte a 700 misiles balísticos intercontinentales desplegados y no desplegados, y 1550 ojivas estratégicas desplegadas, con un mecanismo de verificación que incluía inspecciones ‘in situ’ y notificaciones previas al lanzamiento de misiles balísticos sujetos del pacto.

Tras la crisis en Ucrania, las inspecciones se suspendieron en febrero de 2023, y en septiembre de 2025, Rusia propuso a EE.UU. renovar por un año adicional el acuerdo, pero la parte norteamericana no respondió a la idea.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el miércoles el fin del acuerdo: “Asumimos que las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado”, afirmó

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró la posición del presidente Donald Trump sobre un acuerdo de control de armas que incluya también a China.

“El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal”, recalcó Rubio.

Trump urgió a finales de octubre al Departamento de Guerra de este país (el Pentágono) a retomar las pruebas de armamento atómico, justificando que los rivales de EE.UU. ya realizan pruebas similares, una alegación que fue rechazada por Rusia, que ha reiterado su compromiso con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN).

A su vez, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, alertó que la orden de Trump de reanudar pruebas nucleares podría poner en peligro la paz mundial.

msm/tqi