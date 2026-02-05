Irán denuncia retóricas de Merz: Alemania necesita liderazgo más maduro

El ministro de Exteriores iraní ha denunciado las declaraciones inmaduras del canciller alemán quien pidió una mayor presión sobre Irán para poner fin a su programa nuclear.

“Alemania fue en su día el motor del progreso de Europa; ahora se ha convertido en un motor de retroceso”, escribió el miércoles Seyed Abás Araqchi en su cuenta de X, criticando una reciente publicación de Friedrich Merz en la misma plataforma, en la que expresó la disposición de Berlín para sumarse a las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, y “aumentar la presión” a Teherán “para poner fin rápidamente al programa nuclear iraní”.

“El pasado septiembre en Nueva York, ante la insistencia de Merz, el E3 puso fin a su participación en las negociaciones nucleares al solicitar el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra Irán. Ahora, Merz ruega que se le permita volver a las mismas negociaciones”, señaló Araqchi.

Con estas palabras, el jefe de la Diplomacia iraní recordó la decisión ilegal de la troika europea —más conocida como E3 y compuesta por Alemania, el Reino Unido y Francia— de activar el mecanismo snapback, la cual llevó al restablecimiento de todas las sanciones antiraníes que se habían levantado bajo el acuerdo nuclear de 2025 con la excusa del supuesto incumplimiento de Teherán con sus compromisos nucleares.

Irán, en represalia, prohibió la participación del E3 en cualquier proceso diplomático que conduzca a un acuerdo nuclear con Estados Unidos.

Araqchi mencionó también otros ejemplos de “la ingenuidad política” y las posturas antiraníes de Merz, haciendo referencia al apoyo de Alemania a la guerra de 12 días de junio impuesta por el régimen de Israel y EE.UU. contra Irán.

“Cuando Israel asesinó a más de 1000 iraníes en junio de 2025, expresó su entusiasmo. Merz también ha fantaseado públicamente con que Irán supuestamente estaba a semanas del colapso”, censuró.

El canciller persa ha resaltado las contribuciones del “gran pueblo alemán” a la humanidad y expresado el amplio interés de la República Islámica de mantener “sólidas relaciones con Alemania”.

Ha lamentado que la Alemania sea representada por una figura inmadura como Merz, y manifestado su esperanza de que “un liderazgo político más maduro y honorable regrese” al país europeo.

Araqchi confirmó el miércoles que Irán y EE.UU. retomarán las negociaciones nucleares indirectas el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán, tras amplios esfuerzos de países regionales, entre ellos Catar, Omán, Arabia Saudí y Turquía, para impulsar la diplomacia y evitar un posible enfrentamiento entre los dos países.

