Hind Rajab denuncia a soldado israelí en EEUU por genocidio en Gaza

La Fundación Hind Rayab (HRF) ha pedido a un tribunal estadounidense investigar a un soldado israelí-estadounidense, acusado de cometer crímenes de guerra y actos genocidas en Gaza.

HRF, grupo pro-palestino de defensa legal con sede en Bélgica, presentó la denuncia el miércoles contra Adi Karni exsargento del batallón de ingeniería de combate 603 del ejército israelí mientras éste se encontraba en Estados Unidos, donde tenía previsto hablar públicamente en la Universidad de Boston.

La fundación dijo que la denuncia se basa en un informe de investigación elaborado de conformidad con los estándares internacionales de prueba y documenta la participación activa de Karni en demoliciones controladas de infraestructura civil en Gaza, incluyendo la destrucción de edificios religiosos protegidos, como mezquitas. También cita la destrucción generalizada y sistemática llevada a cabo por su unidad.

El informe también hace referencia a las declaraciones públicas de Karni posteriores a su despliegue en la Franja de Gaza, incluyendo la afirmación de que “no hay civiles en Gaza”, que, según HRF, son relevantes para evaluar la intención y los patrones de deshumanización.

El grupo pro-palestino afirmó que la conducta documentada “podría constituir crímenes de guerra” y, al evaluarla en contexto, contribuye a los elementos legales de crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En cuanto a la presencia de Karni en territorio estadounidense, HRF dijo que ello “afecta directamente a la jurisdicción estadounidense” y genera la obligación, bajo la ley federal, de investigar las acusaciones descritas en la denuncia.

La denuncia invoca la Ley de Crímenes de Guerra (18 U.S.C. §2441) y el Estatuto de Genocidio (18 U.S.C. §1091), que permiten a los tribunales estadounidenses ejercer jurisdicción sobre personas presentes en el país acusadas de cometer crímenes internacionales en el extranjero. “La jurisdicción no es discrecional: la presencia activa la responsabilidad”, subrayó HRF.

El grupo legal había presentado anteriormente denuncias similares contra Karni en otros países, entre ellos Perú, donde ya se está llevando a cabo una investigación penal formal en su contra por genocidio. Se han presentado demandas adicionales en otras jurisdicciones “para garantizar que la jurisdicción se active dondequiera que viaje”, afirmó HRF.

Soldado israelí busca justificar y normalizar destrucción de Gaza

La fundación denunció que el exsargento israelí durante sus continuos viajes internacionales y apariciones públicas, intenta justificar o normalizar la destrucción de Gaza.

“Cuando una persona acusada de genocidio continúa viajando y justificando públicamente esos crímenes, todo Estado al que entra tiene la obligación legal de actuar”, declaró el director de HRF, Dyab Abu Jahjah.

HRF sigue escéptica sobre si autoridades estadounidenses harán cumplir leyes nacionales

La fundación enfatizó que la demanda se basa en evidencia documentada y no en desacuerdos políticos, y detalló que la demanda es una prueba para determinar si las autoridades estadounidenses harán cumplir las leyes nacionales ante acusaciones creíbles de crímenes internacionales.

HRF, creada en memoria de una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes en Gaza, se encarga de identificar presuntos criminales de guerra israelíes y presentar acciones legales contra ellos.

En este contexto, ha presentado denuncias contra más de 1000 miembros de las fuerzas israelíes en diversos países, incluyendo Alemania, Grecia, Bélgica, Argentina, Brasil, Chipre, Francia, Nepal, los Países Bajos, Rumanía, Sri Lanka, Tailandia y Reino Unido.

La guerra genocida de Israel en Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, se ha cobrado hasta el momento más de 71 824 vidas palestinas, una cifra que incluye los 556 muertos registrados desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que se puso en marcha el último alto el fuego.

