Cruz Roja condena la muerte de sanitario en ataque de Israel en Gaza

La Cruz Roja ha denunciado que un ataque de Israel mató a un trabajador de la Media Luna Roja Palestina mientras estaba en servicio en el sur de Gaza.

En un comunicado difundido este miércoles en redes sociales, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su conmoción por la muerte de Husein Hasan Husein al-Sumairi, integrante del personal de emergencia durante un ataque israelí ocurrido en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras realizaba labores médicas en medio de la intensificación de las hostilidades. Asimismo, ha trasladado “sus más sinceras condolencias a la familia, colegas y amigos de Husein”.

El organismo humanitario ha considerado “inaceptable que el personal de primera respuesta en Gaza siga enfrentando riesgos para su vida mientras realiza misiones humanitarias”.

📍Gaza | We share our heartfelt condolences to the family, colleagues & friends of Hussein Hasan Hussein Al-Sumairy, who was killed today while providing emergency medical service in Khan Yunis.



Medical personnel & humanitarian workers must be able to carry out their work… pic.twitter.com/0dWHW2Gm6L — ICRC (@ICRC) February 4, 2026

El CICR ha calificado de “indignante” que, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, personal y voluntarios de la Media Luna Roja Palestina hayan muerto o resultado herido mientras cumplían labores humanitarias.

En ese contexto, el organismo ha reiterado que “el personal médico, las unidades y el transporte, así como los trabajadores humanitarios y los bienes utilizados en operaciones humanitarias, deben ser respetados y protegidos”, subrayando que “deben tomarse todas las medidas posibles para apoyar su labor y garantizar su seguridad”.

Ataque deliberado y sistemático de Israel

Por su parte, la Media Luna Roja Palestina ha asegurado que Al-Sumairi, fue “atacado deliberadamente” por el ejército israelí. “Este crimen forma parte de la política sistemática [de Israel] de seguir socavando el sistema de salud y respuesta a emergencias en la Franja de Gaza”, denuncia la agencia.

Ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas para proteger al personal sanitario y de emergencias palestino, subrayando que la inacción da a Israel luz verde para “seguir violando el derecho internacional y atacando al personal humanitario” .

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, administrado por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), ha informado que al menos 21 personas han muerto este miércoles —entre ellas cuatro niños— como consecuencia de los últimos ataques del ejército israelí contra distintos puntos del enclave, incluida la ciudad de Gaza y Jan Yunis.

Las autoridades de Gaza situaron el martes en 71 803 el total de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 asesinados desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que se puso en marcha el último alto el fuego.

