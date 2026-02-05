Diplomacia en marcha: Araqchi dialoga con ministros regionales

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi ha subrayado este miércoles durante su llamada con su homólogo egipcio Badr Abdel-Aty la importancia de la coordinación regional para reducir tensiones y preservar la estabilidad. Araqchi ha elogiado las iniciativas de El Cairo, mientras que Abdel-Aty ha reafirmado el compromiso de Egipto con la paz y su disposición a respaldar cualquier vía diplomática viable.
Asimismo, en su conversación con el primer ministro y canciller catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ambas partes han insistido en la necesidad de intensificar la cooperación para evitar que la escalada afecte a las poblaciones civiles. También han destacado la importancia de mantener un frente diplomático unido con los países “amigos y hermanos” de la región.
El canciller iraní ha hablado igualmente con el ministro saudí de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, quien ha reiterado la postura de Riad a favor de la estabilidad regional y ha expresado el apoyo de Arabia Saudí a soluciones políticas y diplomáticas para abordar los desafíos actuales.
El jefe de Diplomacia de Irán ha formulado estas conversaciones en vísperas de las previstas negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que tendrán lugar el viernes en Mascate, capital de Omán, mientras que, según algunas fuentes, Israel estaría intentando arrastrar a Estados Unidos a otra guerra en la región.
El lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, destacó que el régimen israelí ha demostrado que busca involucrar a los países de la región en conflictos interminables y muy perjudiciales.
