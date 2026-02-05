Diplomacia en marcha: Araqchi dialoga con ministros regionales

El canciller de Irán ha sostenido conversaciones clave con Egipto, Omán, Catar y Arabia Saudí en medio de una creciente presión diplomática en la región.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi ha subrayado este miércoles durante su llamada con su homólogo egipcio Badr Abdel-Aty la importancia de la coordinación regional para reducir tensiones y preservar la estabilidad. Araqchi ha elogiado las iniciativas de El Cairo, mientras que Abdel-Aty ha reafirmado el compromiso de Egipto con la paz y su disposición a respaldar cualquier vía diplomática viable.

Asimismo, en su conversación con el primer ministro y canciller catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ambas partes han insistido en la necesidad de intensificar la cooperación para evitar que la escalada afecte a las poblaciones civiles. También han destacado la importancia de mantener un frente diplomático unido con los países “amigos y hermanos” de la región.

El canciller iraní ha hablado igualmente con el ministro saudí de Exteriores, el príncipe Faisal bin Farhan, quien ha reiterado la postura de Riad a favor de la estabilidad regional y ha expresado el apoyo de Arabia Saudí a soluciones políticas y diplomáticas para abordar los desafíos actuales.

El jefe de Diplomacia de Irán ha formulado estas conversaciones en vísperas de las previstas negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, que tendrán lugar el viernes en Mascate, capital de Omán, mientras que, según algunas fuentes, Israel estaría intentando arrastrar a Estados Unidos a otra guerra en la región.

El lunes, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, destacó que el régimen israelí ha demostrado que busca involucrar a los países de la región en conflictos interminables y muy perjudiciales.

zbg/ncl