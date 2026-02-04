Irán confirma diálogo nuclear con EEUU este 6 de febrero en Omán - Noticiero 21:30

Irán anunció negociaciones con EE.UU. sobre su programa nuclear en Omán, mientras Rusia rechaza de forma tajante el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania.

1- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, confirmó que las negociaciones con EE.UU. sobre el programa nuclear tendrán lugar este viernes en la capital de Omán.

2- En violación del acuerdo del cese de las hostilidades, el régimen israelí, ha bombardeado intensamente la Franja de Gaza, dejando 21 muertos.

3- La Cancillería de Rusia reafirma su rechazo al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz, calificándolo de “categóricamente inaceptable”.

frr/ncl