Irán confirma diálogo nuclear con EEUU este 6 de febrero en Omán - Noticiero 21:30

1- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, confirmó que las negociaciones con EE.UU. sobre el programa nuclear tendrán lugar este viernes en la capital de Omán.
2- En violación del acuerdo del cese de las hostilidades, el régimen israelí, ha bombardeado intensamente la Franja de Gaza, dejando 21 muertos.
3- La Cancillería de Rusia reafirma su rechazo al despliegue de tropas extranjeras en Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz, calificándolo de “categóricamente inaceptable”.
frr/ncl