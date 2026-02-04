Putin y Xi apuestan por profundizar la cooperación estratégica

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo este miércoles un diálogo por videoconferencia con su homólogo chino, Xi Jinping. En la conversación, el mandatario ruso describió como ejemplares a la alianza integral y la interacción estratégica entre ambos países.
El líder ruso también definió la relación con el gigante asiático como un factor estabilizador en tiempos turbulentos a nivel mundial.
Xi, por su parte, sostuvo que las relaciones chino-rusas entran en una nueva etapa de desarrollo. Precisó que su cooperación comercial bilateral está creciendo de forma dinámica y constante y que la alianza en nuevas áreas está progresando a buen ritmo.
El jefe del Estado chino enfatizó la necesidad de profundizar continuamente la colaboración estratégica y de continuar el desarrollo de las relaciones chino-rusas por el buen camino.
