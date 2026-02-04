Argentinos rinden homenaje a los 32 cubanos caídos en Venezuela

Los 32 militares cubanos caídos en defensa del presidente de Venezuela, Maduro, fueron homenajeados en Argentina, en la Casa de la Amistad argentino-cubana.

Estos son los rostros de los militares cubanos, miembros del anillo de seguridad del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, que cayeron combatiendo durante el ataque terrorista del Gobierno de Donald Trump, que terminó con el secuestro del mandatario venezolano y su esposa.

Un homenaje a los 32 cubanos caídos en combate durante el enfrentamiento que generó la defensa del presidente Maduro en la República Bolivariana de Venezuela, y un orgullo latinoamericano por la resistencia que ellos mostraron, ante el poderío del ejercito del Gobierno de Donald Trump.

Todo esto en un contexto en el que la propia República de Cuba recibe amenazas de invasión a su territorio insular.

Sebastián Salgado, Buenos Aires

