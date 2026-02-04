Estrategia de Irán: un modelo de disuasión como ejemplo internacional

La estrategia de Irán emerge como un modelo de disuasión integral que desafía la hegemonía occidental y redefine el equilibrio geopolítico regional.

Por: Carlos Santa María

“Israel y Estados Unidos son lo mismo. No hay lugar para la compartimentación. Si Estados Unidos ataca, Israel recibirá la respuesta correspondiente”.

Ali Shamjani

Comienza a sentirse en el mundo que aplicar el “orden sometido a reglas”, defendido a ultranza por el Occidente colectivo y el sionismo como su principal gestor, está sufriendo una detente y paulatinamente una debacle por venir debido a que amenazar, destruir, invadir, no resiste más en la arena militar, política, económica y humana principalmente.

Así, la estrategia de la Revolución Islámica de Irán, elaborada con pensamiento, investigación, sabiduría, respecto a la vida que los pueblos deben vivir en soberanía e identificando los peligros que emanan desde círculos de poder sustentados en la maldad como su esencia, se ha puesto en escena como una propuesta exitosa, de diálogo y defensa con posibilidades amplias de triunfar ante los criminales intentos de destruir naciones, pueblos y vidas.

Por ello, las afirmaciones de Ali Shamjani, asesor del Líder de Irán, según las cuales si su país es blanco de un ataque de EE.UU. la respuesta a la agresión recaerá sobre Israel, confirman lo planteado desde hace tiempos atrás de que ambos son partes indivisibles de un mismo ser: el sionismo, que emplea a Netanyahu como el sicario para no ensuciar las manos del gobierno estadounidense, utilizando dos caras de un mismo rostro.

La estrategia integral del gobierno persa

En primer lugar, sustenta como militarmente se paraliza a un agresor al mostrar públicamente los avances tecnológicos, la capacidad misilística, el desarrollo aéreo-naval-terrestre, las alertas modernas, etc., y utilizar los medios públicos para debilitar las criminales acciones expuestas.

Lo más reciente confirma que ante comportamientos sociopáticos unir la apertura al diálogo junto con la fortaleza son imprescindibles. De este modo, las amenazas de una intervención militar estadounidense debido a las “masacres” de ciudadanos en las protestas manipuladas desde el exterior, que estimaron mentirosamente hasta en 30 000 personas, al develarse que fueron cercanas a 3000 donde casi el 90 % de los asesinados fueron civiles y policías (y el resto subversivos armados que causaron la verdadera masacre de gente inocente), destruyeron el argumento de Washington. Ahora continuar nuevamente con el gastado arsenal nuclear inexistente los deja en una posición muy débil al no cuestionar la antiética e hipocresía frente a la bomba nuclear que posee Israel, lo que sí es una amenaza mortal.

El envío de una “maravillosa armada” a Irán, tras el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln en Asia Occidental, colocando al país persa en su punto de mira, parece que no causó el temor que deseaban provocar.

En segundo lugar, el desarrollo de la ciencia en todos los campos del saber, un crecimiento en salud, educación, ruralidad, pese a desafíos enormes, y siempre planteando el diálogo como único instrumento de paz han dejado sin argumentos al régimen sionista hostil hacia el equilibrio regional.

En esta dirección, dialogar en igualdad y respeto sobre el tema de la energía nuclear, el uranio, las magnitudes, serán conversadas con EE.UU. siempre sosteniendo las prioridades de Irán y la defensa de sus proyectos en salud, industriales, académicos, de investigación, aplicación en el campo, etc. Nunca se entregará información sensible a quienes traicionen a la nación. Así será el próximo encuentro en Turquía.

En tercer lugar, el gobierno unido con su pueblo y la postura irrevocable sobre los derechos de la nación han hecho de la población misma, incluso con contradictores o reclamos por la situación de bloqueo alimentario, medicamentos, financieros, entre otros, un apoyo y mirada desde dentro para denunciar la infiltración terrorista.

En cuarto lugar, la mantención del optimismo histórico como fuente de esta estrategia ha continuado su ascenso y la lucha cognitiva contra los Medios Masivos de Desinformación (MMdeD, categoría creada desde el Geopoder), ha expuesto la verdad producto de la información objetiva difundida y avalada por la verdad y pruebas que se sustentan en los Medios alternativos fundados en un lenguaje no visceral o agresivo ni lleno de odio y falsedad, sino en una narración objetiva, dialéctica y transparente, que sí se pone al lado de la historia, junto a los pueblos y sus necesidades de justicia en una sociedad de auténtico bienestar o Equicracia.

Hoy se conoce claramente de la debilidad militar de Occidente para invadir de modo terrestre un territorio y Líbano ya ha dado una contundente demostración al régimen sionista.

El planteamiento del Imam Jamenei sobre los llamados “ataques preventivos” al considerarlos como una declaración de guerra y no como el derecho criminal de una potencia a destruir o amenazar a otra que considere débil cuando quiera hacerlo, fue decisivo para debilitar al enemigo. Al confirmar que Promesa Verdadera es una respuesta de alto impacto al agresor y exponer la conflagración regional que sobrevendría como efecto de una violencia contra Irán por parte de EEUU-Israel, movió a los reinos y otros vecinos regionales a advertir a Trump de la propia trampa en que se involucraría y dejando al desnudo a muchísimos centros militares en su destrucción efectiva.

Así se entiende que Trump pidió a sus ayudantes que presentaran opciones para un ataque rápido y decisivo que no conduciría al riesgo de una guerra a largo plazo en Asia Occidental. Analistas y asesores dijeron que tales opciones probablemente no existen, según la prensa estadounidense.

Lo anterior implica el examen diario de las amenazas y potencialidades existentes, con un cuerpo de inteligencia que posee una estructura de reemplazo inmediato realizando un trabajo diario de valoración y acciones en una aplicación de la dialéctica en su mayor grado.

La conclusión real es que hoy la República Islámica de Irán ha mostrado al mundo un modelo de defensa prospectivo que utiliza la sabiduría de sus especialistas y consejeros para proponer una nueva forma, la cual de ser adoptada incrementa las opciones de triunfo, de resiliencia y de amor por la patria.