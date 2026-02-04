Un grupo de 46 intelectuales de todo el mundo manifestó su apoyo al Líder de Irán y alabó sus denodados esfuerzos por defender la dignidad humana y la justicia.

Según publicó el martes la agencia Fars News, académicos, pensadores y activistas internacionales de 20 países del mundo emitieron una declaración conjunta en la que describen al Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, como “un líder cuya influencia trasciende las fronteras religiosas y políticas en el desarrollo intelectual y ético contemporáneo”.

Los firmantes, que se presentaron como “seguidores de religiones divinas, pensadores independientes y personas libres del mundo de diversas naciones y culturas”, afirmaron que el ayatolá Jamenei “se encuentra entre los líderes que, en un mundo lleno de politización, doble moral y hegemonía, siguen insistiendo en principios como la dignidad humana, la independencia de las naciones, la justicia y la resistencia a la opresión”.

Los pensadores y académicos, entre ellos el filósofo ruso Aleksandr Dugin y el destacado autor indio Tushar Gandhi, manifestaron que un punto de atención respecto al Líder de Irán “no es su afiliación religiosa, sino su constante apego a los principios morales, su valentía en la toma de decisiones y su visión civilizada del futuro de la humanidad”.

“En una época en la que muchos líderes mundiales son pasivos o se ven comprometidos por el poder y la riqueza, él (ayatolá Jamenei) representa una voz que defiende el derecho de las naciones a la autodeterminación y sigue este camino con conciencia de los costos”, se lee en el comunicado.

Los intelectuales consideraron que, en el mundo actual, más que nunca, se necesitan líderes arraigados en la identidad, la independencia de voz y el compromiso moral. Desde esta perspectiva, el papel del ayatolá Jamenei en el fortalecimiento del discurso de resistencia contra la injusticia y la dominación es un fenómeno importante en la dinámica intelectual del mundo contemporáneo.

“Esta declaración expresa nuestro respeto por un modelo de liderazgo basado en principios humanos y responsabilidad histórica; un modelo que trasciende las fronteras religiosas y políticas y merece atención, diálogo y escrutinio justos a nivel global”, concluye la misiva.

La declaración se produce en medio de las crecientes amenazas de autoridades estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, contra Irán y sus líderes políticos y militares.

La República Islámica advirtió que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra” y afirmó que sus Fuerzas Armadas “están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”.

Advertencias tanto dentro como fuera de Irán también han indicado que cualquier atentado contra el ayatolá Jamenei desencadenaría una reacción masiva en toda la región y en el mundo musulmán en general.

ncl/hnb