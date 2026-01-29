Irán avisa a EEUU: cualquier acción militar dará inicio a una guerra

El almirante iraní Ali Shamjani ha aseverado que cualquier acción militar de Washington contra la República Islámica “se considerará el inicio de una guerra”.

“Un ataque limitado es una ilusión. Cualquier acción militar por parte de Estados Unidos, independientemente de su origen y nivel, se considerará el inicio de la guerra”, ha escrito el almirante Ali Shamjani, asesor para asuntos políticos del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei en su cuenta de la red social X.

El asesor iraní ha formulado estas declaraciones poco después en el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos despliegues militares en la región, afianzando su retórica bélica contra el país persa.

En caso de una ataque estadounidense, “la respuesta será inmediata, total y sin precedentes, dirigida al corazón de Tel Aviv, y a todos aquellos que apoyen al agresor”, ha advertido Shamjani en su post.

🚨Shamjani advierte que cualquier ataque de EEUU contra Irán desataría una guerra



🔸El asesor del Líder de Irán afirmó que cualquier acción militar será considerada el inicio de una guerra, con una respuesta inmediata que incluiría ataques contra Tel Aviv y aliados del agresor. pic.twitter.com/ooD4Rd8c1n — HispanTV (@Nexo_Latino) January 28, 2026

La amenaza militar de Trump contra Irán, sigue a su promesa de que Washington intervendría para ayudar a las personas afectadas por la supuesta represión durante los provocados disturbios en Irán a principios de este mes.

A finales del mes pasado, las dificultades económicas, causadas y exacerbadas por años de sanciones occidentales, desencadenaron una ola de protestas pacíficas entre comerciantes en Teherán y otras ciudades, las cuales se tornaron violentas debido al apoyo político y armamentístico de Estados Unidos e Israel a agitadores y terroristas que dañaron la propiedad pública y asesinaron a miles de civiles y fuerzas del orden.

Diversos funcionarios militares y políticos iraníes han advertido que, ante cualquier intento de agresión, las Fuerzas Armadas de Irán responderán con fuerza, sin dejar ninguna zona segura.

zbg/ncl