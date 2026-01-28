Irán: Nuestra prioridad es defensa del país, no negociar con EEUU

“La prioridad de Teherán actualmente no es negociar con Estados Unidos, sino estar 200 % preparados para defender nuestro país”, ha subrayado el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, en una entrevista con medios internacionales.
Asimismo, ha afirmado que, aunque actualmente no se están llevando a cabo negociaciones directas con Washington, sí se intercambian mensajes entre ambas partes.
Qaribabadi ha señalado que, incluso si Teherán y Estados Unidos se sentaran a la mesa de negociaciones, esto no implicaría que “Irán reduzca su preparación ante cualquier guerra posible”. “Cualquier ataque limitado de Estados Unidos también recibirá una respuesta adecuada”, ha advertido.
El diplomático iraní ha formulado estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar a Irán y anunciara nuevos despliegues militares en la región.
msr/rba