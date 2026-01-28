“Irán va para adelante pese a sanciones, bloqueos y amenazas de EEUU”

En una entrevista concedida este miércoles a HispanTV, el analista internacional Pablo Jofré Leal, al asegurar que “Irán va para adelante”, ha explicado que el país persa mantiene un trabajo constante en diplomacia y negociación, subrayando que “eso no implica que cese su preparación”.
Según Jofré, la estrategia belicista de Estados Unidos y sus aliados, definida como “guerra cognitiva”, busca perturbar actitudes, conductas y razonamiento, lo que requiere por parte de Irán “atención, preparación, voluntad de resistencia y de lucha”.
El analista ha señalado que Irán enfrenta “acciones diplomáticas y políticas, una política de máxima presión, sanciones, bloqueos y congelamiento activo”, y que, pese a ello, el país avanza en todos los planos: económico, militar y tecnológico.
“No quedarse únicamente en la contratación de lo que constituye un ataque contra Irán, sino avanzar pese a todo”, ha afirmado, destacando la importancia de consolidar alianzas, buscar nuevos mercados y ampliar la matriz productiva.
Jofré ha subrayado la relevancia de la ingeniería inversa en el desarrollo tecnológico de Irán, mencionando que “se utiliza ampliamente para superar sanciones… transformar drones capturados, torpedos y misiles en sistemas propios”.
En cuanto al poder militar, ha advertido que “Irán está preparado con armamento usado en la guerra de 12 días y da a conocer sistemas creados o desarrollados mediante ingeniería inversa que no se habían visto antes en la región”. El analista ha concluido resaltando la determinación nacional: “Para atrás, ni siquiera para tomar impulso, siempre adelante”.
