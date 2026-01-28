Expremier iraquí exige a Trump “no recurrir al lenguaje de amenazas”

El ex primer ministro iraquí Nuri al-Maleki ha repudiado la “flagrante interferencia” de EE.UU. en los asuntos internos de su país, exigiendo que no se recurra al lenguaje de dictados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante un mensaje publicado el martes en su plataforma Truth Social, advirtió que Bagdad tomaría una “muy mala decisión” si restituyera a Al-Maliki al cargo, quien fue nominado por el Marco de Coordinación de Irak, el mayor bloque parlamentario del país, para asumir la puesta de primer ministro.

Ante esta tesitura, Nuri al-Maleki, de 75 años, ha rechazado la “flagrante interferencia estadounidense” en los asuntos internos del país.

“Rechazamos categóricamente la flagrante interferencia estadounidense en los asuntos internos de Irak”, ha destacado este miércoles Al-Maliki en una publicación en su cuenta de X.

Asimismo, ha calificado como “una violación de la soberanía” las declaraciones de Trump sobre asuntos internos de Irak, señalando que dichos comentarios son “contrarios al sistema democrático en Irak después de 2003 y constituyen una infracción del Marco de Coordinación para seleccionar a su candidato al cargo de primer ministro”.

Al-Maliki ha subrayado que el diálogo es la única vía legítima para tratar con otros países y que no se debe recurrir al “lenguaje de dictados y amenazas”.

Tras respetar la voluntad nacional y la decisión adoptada por el Marco de Coordinación de Irak, Al-Maliki ha declarado que “continuará sus esfuerzos hasta el final, de manera que sirvan a los intereses supremos del pueblo iraquí”.

La advertencia de Trump se produjo después de que Al-Maliki recibiera el respaldo del Marco de Coordinación, una coalición de partidos chiíes, para postularse al cargo de primer ministro.

El Parlamento iraquí tenía previsto llevar a cabo la elección este martes, pero la votación fue postergada.

Al-Maliki se desempeñó como primer ministro de Irak entre 2006 y 2014, y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2014 y 2015, y nuevamente entre 2016 y 2018. Actualmente, lidera el movimiento político Partido Islámico Dawa.

Esta no es la primera vez que el magnate estadounidense interviene directamente en los asuntos internos de otros países. Entre otros casos, en noviembre pasado, Trump afirmó con que, si su candidato favorito, Nasry “Tito” Asfura, ganaba las elecciones en Honduras, Washington brindaría “un gran apoyo” al país; de lo contrario, advirtió que su gobierno “no malgastaría su dinero” en la nación centroamericana.

