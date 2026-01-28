Resistencia iraquí promete responder a cualquier agresión contra Irán

El movimiento Nuyaba de Irak advirtió que, ante cualquier ataque de EE.UU. a Irán, la Resistencia iraquí actuará desde los primeros momentos y no esperará.

“Cualquier acción contra Irán llevará a la región hacia un enfrentamiento más amplio, que también involucrará a los países del Golfo Pérsico y a Irak”, declaró Firas al-Yaser, miembro del buró político del Movimiento de Resistencia Islámica de Irak (Hezbolá Al-Nuyaba), en un comunicado emitido el domingo sobre un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

Al-Yaser agregó que “el papel de la resistencia en Irak será fundamental para defender la seguridad y la estabilidad de la región”, considerando que “debilitar a Irán representa una etapa preliminar para atacar a Irak en el futuro”.

Además, advirtió que la autoridad religiosa de Nayaf u otras instituciones podrían emitir fatwas (edictos religiosos) para respaldar al pueblo iraní en caso de un ataque a gran escala, y señaló que los combatientes se preparan no solo en Irak, sino también en otras partes de la región.

Señaló que las facciones de Resistencia actuarán de inmediato ante cualquier ataque a Irán y advirtió que la situación en Siria podría anticipar la expansión de grupos terroristas hacia Irak.

Esta es la tercera postura de este tipo, tras la de la Organización Badr y el movimiento Kataeb Hezbolá en apoyo a Irán en caso de guerra.

Por su parte, el secretario general de Hezbolá libanés, el sheij Naim Qasem, advirtió que una guerra contra Irán podría incendiar toda la región. Subrayó que no facilitarán tales acciones y esperan neutralizarlas, señalando que la defensa abre grandes posibilidades. También acusó a Estados Unidos e Israel de intentar golpear los proyectos de Resistencia en la región.

A la vez, el movimiento popular yemení Ansarolá emitió una advertencia explícita a Estados Unidos y al régimen sionista, afirmando que en caso de cualquier nueva aventura contra el Eje de la Resistencia o la República Islámica de Irán, reanudará sus ataques con misiles y drones en el mar Rojo.

Las declaraciones de los movimientos de Resistencia de la región se emiten en medio de crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con usar la fuerza militar contra la República Islámica.

Diversos funcionarios militares y políticos iraníes han rechazado de manera tajante estas palabras y han advertido de que, ante cualquier intento de agresión, las fuerzas armadas de Irán darán una respuesta contundente.

mep/ncl/hnb