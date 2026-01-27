Yemen: Resistencia no se quedará de brazos cruzados ante ataque a Irán

Un político yemení ha advertido sobre cualquier agresión de EE.UU. e Israel a Irán, subrayando que enfrentará una “respuesta directa” de Yemen y la Resistencia.

“Los buques estadounidenses serán un objetivo legítimo para nosotros si Washington emprende cualquier acción hostil”, ha declarado este martes el responsable de Relaciones y Comunicaciones de los partidos yemeníes, Aref al-Amiri en una entrevista con el sitio web Al-Maalouma.

Aref al-Amiri ha afirmado que dichos partidos consideran “insensata” cualquier agresión contra Irán, alertando de graves consecuencias para sus responsables.

A continuación, el responsable yemení ha añadido que “la resistencia no se quedará de brazos cruzados ante ninguna amenaza a la soberanía de Irán ni a la seguridad de la región”.

“Las condiciones actuales exigen preparación y movilización general para enfrentar los peligros y desafíos que se avecinan”, ha subrayado, avisando que cualquier escalada de tensiones contra Irán pondrá en serio riesgo la estabilidad de la región, y que la respuesta de las fuerzas de Resistencia será proporcional y directa.

También, el movimiento popular yemení Ansarolá emitió una advertencia explícita a Estados Unidos y al régimen sionista, afirmando que en caso de cualquier nueva aventura contra el Eje de la Resistencia o la República Islámica de Irán, reanudará sus ataques con misiles y drones en el mar Rojo.

La oficina de medios de Ansarolá publicó el lunes un breve video que muestra imágenes del incendio de un barco atacado por Yemen en aguas del golfo de Adén en 2024 acompañado del mensaje “Pronto”, lo que indica la posibilidad de un reinicio de los ataques contra los intereses marítimos estadounidenses y los buques vinculados a Israel.

Esta advertencia se produce mientras el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con sus destructores lanzamisiles de escolta, ha ingresado en la región, en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán.

Además de Yemen, las fuerzas de la Resistencia iraquí han anunciado su disposición para una defensa total de la República Islámica de Irán. En este marco, el movimiento de Resistencia iraquí (Kataeb Hezbolá) emitió un comunicado en el que llamó a todos sus combatientes y seguidores a prepararse para una guerra a gran escala en apoyo a Irán.

Por su parte, secretario general de del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, declaró el domingo que la resistencia libanesa no permanecerá de brazos cruzados ante ninguna agresión contra Irán y que actuará para defender su soberanía.

mbn/tmv