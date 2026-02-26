Yemen: Caída de la tiranía sionista es inevitable, sin ninguna duda

El líder de Ansarolá de Yemen hizo hincapié en que la caída de Israel es ineludible e instó a los países árabes e islámicos a luchar contra la “tiranía sionista”.

El líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, advirtió que los continuos crímenes y agresiones militares de Estados Unidos y la entidad sionista contra los pueblos de Asia Occidental, particularmente en Gaza, reflejan un patrón de comportamiento tiránico que históricamente precede a la caída de las potencias opresoras, subrayando que la creciente injusticia acelera su eventual derrota y eliminación.

“La promesa divina de la caída de la tiranía sionista es inevitable y está fuera de toda duda, y la Umma islámica debe actuar con responsabilidad”, destacó el líder yemení, durante un discurso pronunciado el jueves en el octavo día del mes sagrado islámico de Ramadán.

Al mismo tiempo, el titular yemení señaló que el actual estado de deterioro de la nación islámica es el resultado de su negligencia en el cumplimiento de sus grandes y sagradas responsabilidades y de un grave fracaso en sus compromisos basados ​​en la fe.

Advirtió que algunos regímenes y gobiernos han optado por adoptar políticas de normalización, lo que consideró como “lealtad al enemigo israelí y sumisión a su control y dictados”, a pesar del claro historial de agresión y grave criminalidad del enemigo israelí.

Al hacer alusión a las intensificaciones de las ofensivas de Israel contra el sur del Líbano, señaló que Israel recurre a dichos ataques para despojar a Beirut de todos los medios de poder y protección.

El pasado octubre de 2023, Israel lanzó una guerra genocida contra palestinos en Gaza, donde ha asesinado a más de 72 082 personas, según las autoridades palestinas.

En paralelo a dichas agresiones, Tel Aviv ha ejecutado ataques contra el Líbano, Yemen, algunas partes de Siria y el pasado junio de 2025, con apoyos de EE.UU., atacó a Irán.

