Irán confisca armas tras emboscada a terroristas en el sureste del país

Un alto comandante iraní ha informado que los guardias fronterizos confiscaron armas, municiones y explosivos tras emboscar a terroristas en el sureste del país.

El comandante de la Guardia Fronteriza de Irán, el general de brigada Ali Akbar Yavidan, ha anunciado este jueves que el enfrentamiento entre guardias fronterizos y elementos terroristas ocurrió cerca de la ciudad fronteriza de Zabol, en la provincia de Sistán y Baluchistán.

“En consonancia con el control y la vigilancia de las fronteras del sureste del país, y con base en informes recibidos sobre movimientos de contrabandistas regionales para introducir equipos explosivos y suicidas, el asunto se colocó seriamente en la agenda de los guardias fronterizos”, ha enfatizado Yavidan.

El general Yavidan ha añadido que un equipo de guardias fronterizos del Regimiento Fronterizo de Zabol fue enviado al lugar designado bajo supervisión operativa directa. Tras realizar horas de emboscadas selectivas, observaron a varios infractores fronterizos que transportaban cargamento de contrabando y pretendían ingresar ilegalmente al territorio iraní.

IRGC Ground Force units smashed four teams of terrorists in the course of a military exercise in Iran’s southeastern province of Sistan and Balouchestan, killing four. pic.twitter.com/aUzgZs1Z62 — Tehran Times (@TehranTimes79) November 2, 2024

Se tomaron medidas para arrestarlos y, finalmente, los contrabandistas, sorprendidos por la presencia de los guardias fronterizos, abandonaron el cargamento y huyeron del lugar.

“Después de inspeccionar el área, los guardias fronterizos descubrieron una mochila que contenía un chaleco suicida, tres kilogramos de compuestos explosivos, tres detonadores caseros, 200 perdigones, dos metros y medio de cable eléctrico, un rifle Kalashnikov, un cargador y 43 rondas de munición real”, ha agregado el comandante.

Yavidan ha señalado que se están llevando a cabo operaciones de inteligencia para arrestar a los implicados en el caso, y agregó que estos terroristas tenían la intención de trasladar el cargamento explosivo a zonas centrales del país para cometer actos de sabotaje, pero no lograron sus "siniestros objetivos".

Asimismo, ha enfatizado que la operación demostró una vez más las capacidades de inteligencia y operativas, la firme determinación y los esfuerzos constantes de la Guardia Fronteriza de Sistán y Baluchistán para salvaguardar la integridad territorial del país y evitar que cualquier amenaza ingrese al suelo del “querido Irán”.

Además, el 15 de febrero de 2026, los guardias fronterizos de Irán incautaron un gran cargamento de armas y equipo militar antes de que ingresara al país por la provincia sureña de Sistán y Baluchistán.

En esta operación, las fuerzas iraníes lograron encontrar 11 pistolas, 2 escopetas de caza, 10 proyectiles RPG-7 (antipersonal), 18 cargadores y 549 cartuchos dentro de un vehículo.

En este contexto, el 5 de febrero de 2026, las Fuerzas de Inteligencia iraníes descubrieron un cargamento de 14 toneladas de diversos tipos de armas que iba a ingresar al país desde la provincia de Azerbaiyán Occidental, en el noroeste de Irán, con posible destino a actos terroristas.

Algunas de las armas blancas descubiertas habían sido hábilmente transformadas en artículos y herramientas comunes, como linternas, controles remotos y productos cosméticos.

zas/rba