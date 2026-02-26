Irán: Diálogos con EEUU continúan con el objetivo de levantar sanciones

Irán ha afirmado que la tercera ronda de diálogos con EE.UU. tiene como objetivo el levantamiento de sanciones y ha señalado que, respecto al caso nuclear, existen “propuestas operativas”.

“Se presentaron propuestas e iniciativas muy importantes y operativas, tanto en el ámbito nuclear como en el tema del levantamiento de sanciones”, ha declarado este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai.

Asimismo, ha destacado que la negociación “es únicamente nuclear”, afirmando que “no podemos hablar sobre el asunto nuclear, a menos que sea necesariamente sobre el derecho del pueblo iraní a beneficiarse pacíficamente de la energía nuclear, y esta será una parte inseparable de cualquier diálogo o interacción al respecto”.

Además, refiriéndose a una pausa de varias horas durante los diálogos, Baqai ha calificado de “necesario” que ambas delegaciones “consultaran con sus respectivas capitales”.

“Creo que alrededor de las 17:30 a 18:00, hora local [equivalente a 14:30 GMT], las conversaciones se reanudarán”, ha añadido.

Asimismo, sobre la seriedad de la delegación iraní, ha indicado que el comportamiento de Teherán en las negociaciones “ha sido muy claro”. “Hemos mantenido total firmeza y nuestras posiciones han sido coherentes con lo que hemos manifestado hasta ahora, mientras que del lado contrario no hemos observado esa misma consistencia”, ha puntualizado.

Al calificar las conversaciones como “muy serias”, ha subrayado que el Gobierno iraní se esfuerza por “garantizar” de la mejor manera los intereses y derechos del pueblo iraní.

La tercera ronda de los diálogos nucleares indirectos entre Irán y EE. UU. ha comenzado este jueves en Ginebra (Suiza) y, como se sabe, se centran exclusivamente en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones unilaterales impuestas al país persa.

Las partes sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

Esto, mientras desde Washington continúan enviándose mensajes contradictorios: el refuerzo militar en las aguas de la zona, la imposición de nueva tanda de sanciones a Teherán en víspera de las negociaciones, y una supuesta “apuesta por la diplomacia”.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

arz/rba