Asesor del Líder de Irán: Acuerdo nuclear con EEUU “está al alcance”

Un alto funcionario iraní ha afirmado que, si la cuestión principal de los diálogos es que Teherán no construya armas nucleares, un acuerdo está “al alcance de la mano”.

“Si la cuestión central de las negociaciones es que Irán no desarrolle armas nucleares, ello se ajusta a la fatwa (edictos religiosos) del Líder y a la doctrina defensiva de Irán, y un acuerdo inmediato está al alcance de la mano”, ha asegurado este jueves Ali Shamjani, el asesor para asuntos políticos del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Además, ha declarado que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, “cuenta con el respaldo y la autoridad suficientes para concretar este acuerdo”.

Esta misma jornada, el jueves, el presidente iraní ha rechazado el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán, declarando que la fatwa del Líder que establece que no buscaremos armas nucleares es una posición basada en “creencias teológicas y jurisprudenciales, no una táctica política que pueda ser cambiada”.

Esas declaraciones se producen mientras la tercera ronda de los diálogos nucleares indirectos entre Irán y EE. UU. ha comenzado este jueves en Ginebra (Suiza) y, como se sabe, se centran exclusivamente en el tema nuclear y la eliminación de las sanciones unilaterales impuestas al país persa.

Las partes sostuvieron dos rondas de discusiones, el 6 y el 17 de febrero en Omán y en Ginebra, respectivamente. Al final del segundo ciclo, Araqchi confirmó avances en el proceso y detalló que ambas partes acordaron “un conjunto de principios rectores” que orientarían los futuros diálogos hacia un posible acuerdo.

Esto, mientras desde Washington continúan enviándose mensajes contradictorios: el refuerzo militar en las aguas de la zona, la imposición de nueva tanda de sanciones a Teherán en víspera de las negociaciones, y una supuesta “apuesta por la diplomacia”.

Teherán, sin embargo, ha reiterado su postura fija, enfatizando que, aunque opta por la diplomacia, está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz.

arz/rba